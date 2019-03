Laso: "Solari estaría jodido, lo estaba yo y no soy su entrenador"

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Pablo Laso, advirtió del potencial del Fenerbahce, rival en la Euroliga y que les obligará a hacer "un gran esfuerzo ofensivo y defensivo" de cara a buscar un triunfo que les acerque a asegurar un 'factor cancha' que no le obsesiona porque lo considera "importante, pero no decisivo".

"Fenerbahce es un equipo muy potente que tiene cubiertas todas las posiciones y que es bueno en defensa porque tiene jugadores muy físicos y grandes que te obligan a un gran esfuerzo ofensivo y defensivo. Es uno de los grandes de Europa por lo que será un partido muy exigente, muy atractivo para el espectador porque es también la reedición de la final del año pasado", admitió Laso ante los medios en declaraciones recogidas por la web del club.

Un rival de altura

El vitoriano recalcó que tiene "mucho respeto" por el conjunto turco y "por Zeljko Obradovic y sus jugadores de gran nivel". "El récord de 21-3 que llevan este año habla muy bien de ellos. Da la sensación de que veremos un gran partido porque el Real Madrid tiene muchas cosas comunes a lo que he dicho del Fenerbahce", comentó.

El preparador madridista, que confirmó a Trey Thompkins como única baja, insistió en que el equipo de Estambul da la sensación de ser "muy sólido". "Han ganado muchos partidos que tenían casi perdidos sin jugar bien y eso habla muy bien del equipo. Han perdido piezas importantes, pero han sabido reconstruirse", advirtió.

El actual campeón de Europa aventaja en tres victorias al cuarto y quinto clasificados, Efes y Barça Lassa que se verán las caras este viernes, por lo que un triunfo ante el Fenerbahce podría ser clave para asegurar el 'factor cancha'. "Es importante poder jugar un 'playoff' con el factor cancha a favor, pero no es decisivo y ya lo demostramos nosotros el año pasado", remarcó Laso en relación a su triunfo ante el Panathinaikos. "Aspiramos a conseguirlo", puntualizó.

La debacle del fútbol

Para el entrenador del conjunto blanco, su equipo "está compitiendo muy bien". "Esto es algo que como entrenador siempre pido y exijo, pero queremos más y seguir creciendo como equipo para ser mejores cada día", afirmó el exjugador.

Finalmente, dejó claro que no ponía "en el pellejo" de su homólogo de la sección de fútbol, un Santiago Solari en el disparadero tras la sorprendente eliminación ante el Ajax en la Liga de Campeones. "Estaría jodido, eso está claro, lo estaba yo que no les entreno. Se les veía jodidos, han trabajado mucho y cuando te quedas fuera de una competición te quedas así. Pero no me pongo en el pellejo de nadie porque fue un día difícil", sentenció.