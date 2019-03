Kevin Durant, nuevo jugador de los Golden State Warriors

El alero estadounidense Kevin Durant ha anunciado este lunes que abandona los Oklahoma City Thunder para recalar en las filas de los vigentes campeones de la conferencia Oeste y subcampeones de la NBA, Golden State Warriors, donde militará junto a Stephen Curry y Klay Thompson. Durant informó de su decisión a través de una carta publicada en el medio 'The Players Tribune', donde explica los motivos que le han llevado a tomar esta decisión, bajo el título "Mi nueva etapa".

"Lo primero a lo que me obligué en esta decisión era que tenía que estar basada en el potencia para crecer como jugador y eso es lo que me ha guiado", afirmó. "Pero estoy en un punto en mi vida en el que es de igual importancia encontrar una oportunidad que me ayude en mi evolución como hombre: moverme de mi zona de control a una nueva ciudad y comunidad que ofrezca el mayor potencial para mi contribución y crecimiento personal. Con esto en mente, he decidido que me marcho a Golden State Warriors", agregó.

Durant deja atrás 14 años en la franquicia

Así, el alero de 27 años, deja el equipo de Oklahoma City al que ha estado ligado durante 14 años. Durant fue elegido en la segunda posición del 'draft' en 2007 por Seattle Supersonics, un año antes de que la franquicia se trasladara en el 2008 de Seattle a Oklahoma City. El alero despegó como rookie del año en 2007 en Seattle, y ya con los Thunder voló hasta ser finalista de la NBA en 2012, MVP de la temporada regular en 2014, siete veces All Star de la NBA (2010-2016), y cinco veces miembro del mejor quinteto de la NBA (2010-2014).

Durante esta última temporada, los Thunder rozaron su regreso a la final de la NBA ante los Warriors. El ya exequipo de Durant dejó escapar una renta de 3-1 ante los 'Splash Brothers', Stephen Curry y Klay Thompson, Draymond Green y compañía, que remontaron para ganar la final de la Conferencia Oeste.

"Estoy haciendo lo que siento que es correcto"

"Estas han sido, de lejos, las semanas más desafiantes de mi carrera profesional. Entendía que estaba en un cruce de caminos en mi evolución como jugador y como hombre, y eso incluye tomar decisiones muy difíciles. Lo que no entendía realmente era las emociones que surgirían este proceso", escribió Durant.

Durant reconoció que le "duele saber" que va a "defraudar a tanta gente" con su elección. "Pero creo que estoy haciendo lo que siento que es lo correcto en este momento de mi vida y en mi carrera como jugador", apuntó. "Voy a extrañar a Oklahoma City y el papel que he tenido en la construcción de este equipo notable. Recordaré siempre las relaciones dentro de la organización, los amigos y compañeros de equipo con los que estuve en cancha durante nueve años, y todos los aficionados y la gente de la comunidad".

"Ellos siempre han tenido mi espalda sin condiciones y no puedo estar más agradecido por lo que han significado para mi familia y para mí", agregó. Durant aterrizará en Oackland para jugar en el Oracle Arena junto a los vigentes subcampeones de la NBA y campeones en 2015. El alero completará una plantilla de ensueño, junto al vigente MVP de la temporada regular, Stephen Curry, y jugadores de la talla de Klay Thompson, Draymond Green o Andre Iguodala.