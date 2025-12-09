Boston Celtics
Hugo González es la última sensación en la NBA
El escolta madrileño, en apenas seis meses, se ha adaptado a la perfección a la mejor liga del mundo. Con solo 19 años Hugo González fue elegido por Boston Celtics en el puesto 28 del draft.
El mismo número que ha elegido para llevarlo como dorsal y convertirse en el decimonoveno español en jugar en la NBA. Su adaptación ha sido sorprendentemente rápida para un jugador tan joven y el madrileño lo atribuye al staff con el que cuenta su nuevo equipo, "un núcleo de personas que desinteresadamente te ayuda en todo, seas novato, como yo, o no".
La apuesta española de Boston Celtics
El exjugador del Real Madrid ha convencido a los técnicos de Boston en solo seis meses con una progresión imparable que le hace ser fijo en las rotaciones y contar cada día con más minutos y de calidad. Sin ser demasiado alto, con 1,98, no solo es un gran anotador sino también asistente y reboteador.
"Mi familia me ayuda a separar la persona del jugador de baloncesto"
Su felicidad, por lo bien que le va en Estados Unidos, tiene en su entorno un impulso clave: "Que esté aquí a mi familia me ayuda a separar la persona del jugador y a ser mejor en ambos terrenos".
Hugo ya ha debutado con la Selección Españolade Baloncesto, lo hizo el pasado 20 de febrero, justo quince días después de su cumpleaños, y todo apunta a que será uno de los grandes pilares sobre los que a partir de ahora se va a sostener el combinado que dirige Chus Mateo.
