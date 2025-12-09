Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Hugo González es la última sensación en la NBA

El escolta madrileño, en apenas seis meses, se ha adaptado a la perfección a la mejor liga del mundo. Con solo 19 años Hugo González fue elegido por Boston Celtics en el puesto 28 del draft.

Javier Alba
Publicado:

Con solo 19 años Hugo González fue elegido por Boston Celtics en el puesto 28 del draft. El mismo número que ha elegido para llevarlo como dorsal y convertirse en el decimonoveno español en jugar en la NBA. Su adaptación ha sido sorprendentemente rápida para un jugador tan joven y el madrileño lo atribuye al staff con el que cuenta su nuevo equipo, "un núcleo de personas que desinteresadamente te ayuda en todo, seas novato, como yo, o no".

La apuesta española de Boston Celtics

El exjugador del Real Madrid ha convencido a los técnicos de Boston en solo seis meses con una progresión imparable que le hace ser fijo en las rotaciones y contar cada día con más minutos y de calidad. Sin ser demasiado alto, con 1,98, no solo es un gran anotador sino también asistente y reboteador.

"Mi familia me ayuda a separar la persona del jugador de baloncesto"

Hugo González

Su felicidad, por lo bien que le va en Estados Unidos, tiene en su entorno un impulso clave: "Que esté aquí a mi familia me ayuda a separar la persona del jugador y a ser mejor en ambos terrenos".

Hugo ya ha debutado con la Selección Españolade Baloncesto, lo hizo el pasado 20 de febrero, justo quince días después de su cumpleaños, y todo apunta a que será uno de los grandes pilares sobre los que a partir de ahora se va a sostener el combinado que dirige Chus Mateo.

