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Marta García se cuelga la plata europea en los 5.000 metros y confirma su regreso a la élite

La atleta palentina firma una carrera brillante en Birmingham y mejora el bronce conquistado en Roma 2024.

Marta García

Marta García se cuelga la plata europea en los 5.000 metros y confirma su regreso a la élite | EFE

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Daniel Caballero
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Marta García se proclamó este martes subcampeona de Europa de 5.000 metros en los Europeos de atletismo al aire libre de Birmingham. La atleta palentina cruzó la línea de meta en 15:39.98, solo por detrás de la italiana Nadia Battocletti, que se llevó el oro con 15:37.84. El podio lo completó su compatriota Micol Majori.

La española protagonizó una carrera muy sólida en el Alexander Stadium y supo mantenerse en el grupo delantero durante buena parte de la prueba. El ritmo comenzó a acelerarse a mitad del recorrido, con la neerlandesa Maureen Koster tratando de romper la carrera, pero García resistió el tirón y esperó su momento.

A falta de poco más de una vuelta, la palentina cambió el ritmo y llegó a colocarse en una posición privilegiada. Sin embargo, Battocletti respondió al ataque, incrementó la zancada en los metros decisivos y consiguió abrir un pequeño hueco que ya resultaría definitivo. García aseguró así una valiosa medalla de plata.

El resultado supone además un premio a una temporada complicada. Las molestias en la zona lumbar apenas le habían permitido competir al aire libre y habían condicionado su preparación. El cuarto puesto en los 3.000 metros de los Europeos de pista cubierta de Apeldoorn había dejado además cierto sabor amargo.

"Llevo intentando creer este momento desde que me lesioné. Estoy contenta por lo que he hecho. A falta de cuatro vueltas estaba donde quería estar y me he sentido con mucha fuerza", explicó la atleta después de la carrera.

Un paso más respecto a Roma

La plata de Birmingham confirma la progresión de García en el fondo europeo. La palentina, de 28 años y entrenada por el alemán Thomas Dreissigacker, ya había subido al podio continental en Roma 2024, donde conquistó el bronce en esta misma distancia. Ahora da un paso más y se convierte en subcampeona de Europa, un resultado que llega después de una campaña marcada por las dudas físicas y que refuerza su regreso a la primera línea.

García, además, cuenta en su palmarés con dos victorias en la San Silvestre Vallecana, una de las pruebas populares más importantes del calendario español. La representación española en la final se completó con María Forero, que terminó octava con 15:44.25, e Idaira Prieto, novena con 15:44.89.

La medalla de Marta García supone así el segundo metal continental de su carrera en los 5.000 metros y confirma que, pese a los problemas físicos que han condicionado su temporada, la atleta española vuelve a estar entre las mejores fondistas del continente.

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