El Barcelona Lassa no ejercerá la opción de compra sobre Kostas Papanikolaou

FICHA POR EL OLYMPIACOS

El Barcelona Lassa ha decidido no ejercer la opción de compra sobre Kostas Papanikolaou. El jugador que termina su aventura en los Denver Nuggets no volverá a la ciudad condal. Su nuevo rumbo es Grecia, su país natal, el alero de 25 años se convierte en nuevo jugador de Olympiacos. Joan Creus, secretario técnico del club catalán, lo explicaba de esta manera: "Hemos decidido no incorporar al jugador. Ha sido una decisión muy meditada, muy trabajada. Hemos analizado los pros y contras".