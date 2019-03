El Barcelona se deja sorprender por el Morabanc Andorra y deja que el Madrid se escape

El MoraBanc Andorra derrotó al Barcelona (87-80), en una semana negra para los azulgrana, y firmó un nuevo éxito, ya que el conjunto del Principado se mantiene invicto en su casa esta temporada, con un seis de seis. La mayor diferencia para los blaugrana ha sido el 0-4 inicial, porque pronto el equipo que dirige Joan Peñarroya ha cogido la batuta con un juego muy coral.

El acierto exterior y la intensidad defensiva fueron claves para los locales, que contuvieron a hombres importantes como Rice y Tomic. Al final del primer cuarto el Andorra mandaba por cuatro puntos (22-18). El Barça nunca estuvo cómodo en la pista y las rotaciones no daban solución a Bartzokas.

Partido igualado

El Andorra no perdía la intensidad y la lucha, con Antetokounmpo y Burjanadez muy activos, Albicy dando asistencias y Shermadini luchando de tú a tú con Tomic. Rice no encontraba su mejor versión para el Barça, que pese a ello se mantenía en diferencias que no sobrepasaban los diez puntos.

Al descanso. 42-36 para el MoraBanc, que no bajó el nivel y mantuvo buen comportamiento desde la línea de tres puntos. Los de Peañrroya acabaron con 9 de 17 en triples, un 53 por ciento, y dificultaron mucho las cosas al rival. Los azulgrana alternaban canastas fáciles con pérdidas de balón ante un rival que los ganaba en deseo.

Tercera derrota en ACB

El último cuarto arrancó con sólo dos puntos de ventaja para el Andorra, pero pese a alguna buena acción de Rice los locales impusieron su ley a base de triples y buenas defensas. Albicy y Jelinek, que con 18 puntos fue el máximo anotador del MoraBanc, aparecieron en este tramo para un Andorra muy completo.

De nada sirvieron los 21 puntos de Tomic, máximo anotador del partido. El croata acabó eliminado por faltas y el Barça, que venía de perder en Euroliga, encajó su tercera derrota en la ACB.