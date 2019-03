El Barça consigue la victoria contra el Herbalife en el último suspiro

Dos tiros libres transformados por Tyrese Rice a falta de un segundo y siete décimas dieron al Barcelona Lassa una sufrida victoria (79-78) ante un combativo Herbalife Gran Canaria, que en los últimos minutos no bajó los brazos y a punto estuvo de conquistar el Palau Blaugrana. Con 77-78 favorable a los visitantes, tras una canasta a 4 segundos y seis décimas del final de O'Neale, los árbitros pitaron una falta de Albert Oliver al base estadounidense de los azulgranas, que no falló y evitó la derrota de su equipo, que ganaba por once puntos (73-62) a falta de cinco minutos del final.

Liderados por Stratos Perperoglou (16 puntos y 4 de 6 aciertos en triples) y la intensidad defensiva de Dorsey, los de Georgios Bartzokas a punto estuvieron de sucumbir a la exhibición de Kuric, autor de cuatro triples en el último período.

Buscaba el Herbalife repetir la victoria ante los azulgranas en la pasada Supercopa, aunque esta vez en el Palau. El inicio de los de Luis Casemiro fue esperanzador. Con un Pasecniks jerárquico en la pintura, máximo anotador del partido con 18 puntos, Salin acertado desde el perímetro y Báez dando muestras de su versatilidad, los visitantes endosaron un primer parcial de 0-6. Una ventaja que llegó a ser de ocho puntos (9-17, min.6), pero que resultó un espejismo a partir del momento en que el Barça encontró a Tomic -10 puntos en el primer cuarto- y Doellman anotó con facilidad desde la línea de 6,75 metros.

Así fue como el Barcelona endosó un parcial de 14-2 en los últimos cuatro minutos del primer periodo que le permitió gozar de una mínima ventaja (23-19). En el segundo cuarto, el buen baloncesto de ambos equipos se mantuvo, si bien al Herbalife, con Báez y Pasecniks en el banquillo, le costó anotar con facilidad. En éstas, los locales, con un Perperoglou entonado desde el perímetro, lograba una cómoda renta de once puntos (38-27, min.16), tras un triple de Alex Renfroe, autor hoy de 5 asistencias.

Reacción canaria

Le duró poco la alegría al Barça. Entró, de nuevo Pasecniks, que se aprovechó de su superioridad física para buscar las cosquillas a un desbordado Dorsey. El joven pívot letón anotó 7 puntos antes del descanso que dejaban el duelo todavía abierto, con vistas a los últimos 20 minutos (45-39). Tras la reanudación, el Herbalife apretó los dientes en defensa y el Barcelona sufrió de lo lindo para reencontrarse con la fluidez del primer tiempo.

Prueba de ello es que en el tercer período, los catalanes solo anotaron 11 puntos. Mientras, los de Casemiro, de la mano de dos triples de Salin y la jerarquía interior de Pasecniks, volvieron a tomar las riendas del partido (49-51, min.25). Una ventaja que llegó hasta los siete puntos (51-58) tras un 2+1 transformado por Báez.

El Barcelona, ahogado por las pérdidas de balón y errático desde la línea de 6,75 metros, logró reducir distancias antes del último período de la mano del orgullo de Dorsey (56-69). Dieron la vuelta al marcador los de Bartzokas en los primeros compases del último cuarto, cuando encadenaron un parcial de 9-0.

Reacción y relajación culé

Liderados por Perperoglou en ataque y un imponente Dorsey en la faceta defensiva, los azulgranas dejaban sin respuesta a su rival (65-59, min.33). Kuric frenó momentáneamente la sangría con un triple. Con los azulgranas inquebrantables en defensa, dos triples de Koponen y Perperoglou, a los que se sumó un contraataque de Vezenkov, dejaban el partido encarado para los locales a falta de cinco minutos (73-62).

Se relajaron en los últimos minutos los catalanes y lo aprovechó el Herbalife para volver a entrar en el partido. Dos triples de Kuric y otro de O'Neale dejaban a los de Casemiro a tres puntos de los azulgranas (77-74) en el último minuto. A falta de 49 segundos Oliver anotaba dos tiros libres (77-76). Quemaba el balón en el ataque azulgrana y Rice asumió los galones con un triple que no entró. A cuatro segundos y seis décimas, O'Neale daba ventaja a los suyos con un lanzamiento lejano, pero en la última defensa el Herbalife no fue capaz de frenar a Rice sin falta.