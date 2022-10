Andreu Simón combate a su diabetes con largas carreras de montaña

Sus rápidos pasos resuenan en la montaña. Andreu Simón lleva realizando desde hace años su sueño, ser uno de los mejores corredores de ultramaratones de montaña del mundo. Con su esfuerzo ha logrado ser cuatro veces campeón de España de este tipo de pruebas y acabar entre los diez primeros en la exigente 'Ultra-Trail' del Mont-Blanc, en Suiza.

Aunque todo esto era inimaginable cuando los médicos le diagnosticaron una diabetes de tipo 1.

Algo que frustró al catalán al conocer la noticia pero encontró una salida. "Empecé a correr porque me daba sensación de libertad, yo decidía si bajaba o subía de la montaña. Era yo quién decidía el tiempo, el ritmo y la ruta ", comenta Andreu Simón a Antena 3 Deportes.

Ahora al esfuerzo de correr una ultra maratón se suma el de tener que vigilar su glucosa. Y también es un estímulo para afrontar carreras tan largas.

"Comencé corriendo carreras de seis a ocho horas y terminé haciendo pruebas dieciséis a dieciocho horas, los carreras más duras de montaña".

En su palmarés cuatro campeonatos de España de ultramaratón. Y siempre en su cintura un kit de glucosa, y sobre todo una inyección que para él es indispensable...

"Llevo un chip instalado en el brazo que me sirve para controlar la glucosa"

"Llevo un chip instalado en el brazo que me sirve para controlar la glucosa. Me manda una señal al móvil y de ahí al reloj que llevo". En el fajín no faltan los sobres de glucosa de ingestión rápida y una inyección de insulina "para corregir posibles hiperglucemias. Me inyecto durante las carreras, utilizo las subidas para hacerlo. En cuando en esos momentos los ritmos de carrera bajan".

Andreu Simón disputa las pruebas sin apoyo externo, corre solo, aunque sabe que hay riesgos "una hipoglucemia me puede llevar a un coma o incluso a la muerte".

Pasa muchas horas entrenando en la montaña, consumiendo lo que él llama su "gasolina": los carbohidratos

Pasa muchas horas entrenando en la montaña, consumiendo lo que él llama su "gasolina": los carbohidratos. Eso y estar pendiente de una señal del reloj que le indica que algo no va bien.

"Me indica los niveles de glucosa cada cinco minutos. Es una presión más", admite Andreu. Pero también un motivo para seguir y ser un referente deportivo de pacientes con diabetes: "hay mucha gente que es diabética y le falta información".

La respuesta que tiene para todos ellos es correr y correr todos los días, lo que le ayuda a superar todos sus inconvenientes. Eso sí teniendo "el control de a donde voy a ir a correr". De los retos a los que se va a enfrentar. Un consejo final, que la gente disfrute de la montaña y su entorno.