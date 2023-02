Álex Chan, el gallego que hace historia con Estados Unidos en el Mundial de Balonmano: "Sabía que valdría la pena"

Ya está de vuelta en su Pontevedra natal. Álex Chan ha jugado el Mundial de Balonmano con Estados Unidos siendo pieza clave del combinado americano. En uno de los encuentros consiguió ser el 'Player of the match', y ya forma parte de la historia de la selección al ganar el primer partido en una cita mundialista. Hasta el momento, reconoce, todo le ha salido perfecto.

Esta historia comienza gracias a su abuelo José: "Fue para allá como emigrante gallego, fue cantero y trabajó allá, así comenzó esta historia", dice orgulloso Álex Chan. Y, por ahora, no va nada mal. Él ya nació en 1993 en Pontevedra, pero con la doble nacionalidad que le otorgó su familiar. "En 2019 mandé un mail, nunca hubo respuesta, no sé si no lo leyeron, si no había estructura…", porque el balonmano para los estadounidenses es un deporte completamente desconocido. "Hablaba con mis primos que sabía jugar a esto y ellos no sabían nada", explica. En España, Álex convivía con una generación "muy buena, pero sabía que no me iban a llamar y por eso insistí".

Tan solo cuatro años más tarde, siendo el máximo goleador de la Liga Asobal con 101 dianas, siete por partido, lo que reconoce que "es una locura", volvió a llamar a la puerta. Ahora, más fuerte, por fin la derribó. El entrenador se puso en contacto con él y así fue como terminó jugando en Polonia representando al equipo americano.

Un deporte sacrificado

"Ganamos el primer partido de USA en un Mundial, después de 25 derrotas". Consiguieron algo histórico, aunque Álex Chan destaca que el grupo "estaba muy concienciado para ese encuentro, conocíamos nuestras posibilidades". Incluso fue escogido el hombre del partido frente a Baréin: "No sonreí en la foto, el momento me hacía estar jodido, pienso que pudimos ganar y no pudo ser, pero en esos casos hay que sonreír, esa foto queda para la posteridad".

Y es que Álex Chan es el gallego que ya forma parte de la historia de Estados Unidos. Dice mientras se ríe que sus "manos no son las mejores para el balonmano, ni muy grandes ni muy largas…", pero algo tendrán. Sobre todo, si tienes tan claro que esto iba a salir bien: "Valió la pena, ya lo sabía, el deporte es sacrificado", comenta un ingeniero industrial que en verano decidió dejar parado su trabajo y prepararse para el Mundial: "Hasta el momento, salió todo perfecto". Y que siga.