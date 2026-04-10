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HABLANDO EN PLATA

Manuel Alonso conquista Europa con 90 años batiendo el récord del mundo de atletismo en 800m y 1.500m: "Me da ganas de vivir"

El veterano atleta español rompe todos los límites con dos títulos europeos y marcas históricas en 800 y 1.500 metros.

A los 90 años, Manuel Alonso conquista Europa: doble oro y récord del mundo en atletismo: "Me da muchísimas ganas de vivir"

A los 90 años, Manuel Alonso conquista Europa: doble oro y récord del mundo en atletismo: "Me da muchísimas ganas de vivir"

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Paula Hidalgo
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A sus 90 años, Manuel Alonso ha vuelto a demostrar que la edad no es un límite. El atleta español se ha proclamado doble campeón de Europa en el Campeonato Master de Torun, donde además ha batido dos récords del mundo en las pruebas de 800 y 1.500 metros.

Con un tiempo de 3:34.22 en 800 metros, Alonso no solo se colgó el oro, sino que superó la anterior mejor marca mundial en su categoría +90. Días después, volvió a hacerlo en los 1.500 metros con un registro de 7:00.81, firmando otra carrera histórica.

"No voy a dejarlo nunca"

Lejos de pensar en retirarse, Manuel Alonso sigue compitiendo con la misma ilusión que el primer día. Su historia con el atletismo comenzó hace casi cinco décadas, cuando decidió correr su primera maratón en Madrid. Desde entonces, no ha dejado de superarse. "El atletismo me da muchísimas ganas de vivir", asegura. Y lo tiene claro: "No voy a dejarlo nunca".

El campeonato también dejó grandes resultados para el equipo español, que cerró su participación con 121 medallas (32 oros, 48 platas y 41 bronces) y un cuarto puesto en el medallero, solo por detrás de Alemania, Polonia y Reino Unido.

Cuando le preguntan por la clave de su rendimiento, no duda: "No tengo un secreto, tengo tres: entrenar, entrenar y entrenar". Y Manuel anima a todo el mundo que quiera atreverse: "Hay que vivirlo, no se puede explicar". Una filosofía sencilla que le ha llevado a hacer historia y a convertirse en un ejemplo de superación. Porque para él, rendirse nunca ha sido una opción... y cruzar la meta sigue siendo tan emocionante como el primer día.

Hablando en plata

Hablando en plata es la nueva web de Atresmedia dirigida a personas mayores de 55 años, que nace dentro de la iniciativa del Grupo con la que pretende revalorizar a dicho grupo de edad y que servirá como punto de encuentro y atenderá a los intereses del colectivo en sus diversos ámbitos.

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