8 horas haciendo 'Ring Muscle up': "Es como si te atropella un camión"

Se imaginan hacer una dominada y luego subir por encima de la barra todo tu cuerpo hasta la cadera. Y por si ya era poco, hacerlo sobre unas anillas. Pues haciendo ese complicado ejercicio, conocido como 'Ring muscle up', ha estado 8 horas el atleta Alejandro Soler. Y no sólo ha estado las 8 horas haciéndolo, si no que ha establecido un nuevo récord Guinness con 656 repeticiones.

"Al día siguiente estás como si te hubiera atropellado un camión, las agujetas te duran 4 o 5 días. Es como si se te hubieran reventado los músculos" asegura un Alejandro Soler, de 33 años, que no se encuentra totalmente recuperado hasta un mes después de haber realizado una prueba durísima.

"Es como si te atropellara un camión"

Este último récord, no es el único que posee Alejandro Soler, aficionado al deporte desde los 4 años, cuando empezó a practicar taekwondo y que durante la pandemia se propuso el reto de batir un récord Guinness en la modalidad deportiva que practicaba, el Crossfit.

Los 39 récords del "Señor Guinness de la Marina"

Y desde ese momento hasta ahora hay entre medias 39 Récords Guinness, los que ha conseguido el "Señor Guinness" de la Marina, como le conocen en la pedanía ilicitana donde reside. Donde le paran sus vecinos y le preguntan por sus palmares en récords Guinness, cambiante de una semana a otra.

Su objetivo a corto plazo es seguir consiguiendo nuevos récords. De hecho se plantea llegar a 50 para 2024. Imposible para casi cualquier humano, pero no para Alejandro Soler.