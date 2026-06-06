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Madrid acoge la tercera edición de CerARTmic, la gran cita de la cerámica contemporánea

La feria contará con la participación de destacadas galerías internacionales, que presentarán una amplia variedad de obras y propuestas creativas.

Cerámica

Madrid acoge la tercera edición de CerARTmic, la gran cita de la cerámica contemporánea | Antena3.com

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Marta Alarcón
Publicado:

La cerámica contemporánea vuelve a ser protagonista este fin de semana en Madrid con la celebración de la tercera edición de CerARTmic, la única feria de España dedicada exclusivamente a esta disciplina artística. El evento reúne a artistas, galeristas y coleccionistas, en un encuentro que busca reivindicar el valor de la cerámica como una de las expresiones más dinámicas del arte actual.

La feria contará con la participación de destacadas galerías internacionales, que presentarán una amplia variedad de obras y propuestas creativas. Desde piezas de carácter funcional, hasta creaciones de marcado valor artístico, CerARTmic ofrece una panorámica de las tendencias que están transformando el sector.

Aunque la cerámica ha acompañado al ser humano desde hace siglos y forma parte de la vida cotidiana, en los últimos años ha experimentado una profunda renovación. Lejos de ser considerada únicamente una artesanía o un objeto decorativo, cada vez más artistas la utilizan como medio de expresión contemporánea, explorando nuevas técnicas, formatos y discursos.

"Está pensada tanto para objetos utilitarios como para la decoración", explica a Antena 3 Noticias, Alejandra Arias, codirectora de CerARTmic, quien destaca la versatilidad de un material presente en numerosos ámbitos de la vida diaria. Sin embargo, la feria pretende mostrar una visión más amplia de esta disciplina y poner en valor su dimensión artística.

"Buscamos promocionar la cerámica contemporánea"

En esta línea, Sara Zaldívar, también codirectora del evento, subraya que uno de los principales objetivos de la feria es impulsar el reconocimiento de la cerámica contemporánea. "Lo que buscamos es promocionar la cerámica contemporánea, con diversidad de propuestas y muchas técnicas distintas", señala.

A lo largo del fin de semana, los visitantes podrán descubrir obras de creadores nacionales e internacionales, que trabajan desde enfoques muy diferentes, reflejando la riqueza y la evolución de este arte. La cita se consolida así como un espacio de referencia para profesionales y aficionados, así como una plataforma para acercar la cerámica contemporánea al gran público.

Con esta tercera edición, CerARTmic reafirma su apuesta por dar visibilidad a un sector en plena transformación, y por situar a Madrid como uno de los puntos de encuentro de la creación cerámica actual.

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