La Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra crea un Consejo Asesor con expertos de prestigio internacional

La Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra ha constituido su nuevo Consejo Asesor, un órgano de carácter consultivo integrado por once profesionales y académicos de reconocido prestigio nacional e internacional. Su principal objetivo será ofrecer orientación estratégica y asesoramiento experto al equipo directivo de la Facultad, fortaleciendo su conexión con la sociedad y contribuyendo a afrontar los desafíos que transforman el ámbito de la comunicación.

La decana de la Facultad, Charo Sádaba, ha destacado la relevancia de esta iniciativa y el valor que aportarán sus integrantes. "Contar con un grupo de profesionales y académicos de esta talla supone una oportunidad extraordinaria para la Facultad y una enorme responsabilidad. Su mirada experta y su experiencia diversa y global nos ayudarán a tomar mejores decisiones, a anticipar los retos del periodismo y la comunicación, y a seguir formando profesionales preparados para servir a la sociedad", ha afirmado.

Once referentes internacionales

El Consejo está integrado por figuras de primer nivel del panorama internacional. Entre ellas destaca el economista Joseph E. Stiglitz, Premio Nobel de Economía en 2001 y profesor de la Universidad de Columbia, pionero en el análisis de los mercados con información asimétrica y antiguo economista jefe del Banco Mundial.

El periodismo internacional está representado por Martin Baron, exdirector ejecutivo de The Washington Post y de The Boston Globe, bajo cuyo liderazgo las redacciones que dirigió obtuvieron 18 Premios Pulitzer; Jaime Abello, director general de la Fundación Gabo, creada junto al Nobel Gabriel García Márquez; y Anya Schiffrin, directora de la especialización en Tecnología, Medios y Comunicación en la School of International and Public Affairs de la Universidad de Columbia y referente mundial en sostenibilidad de medios y regulación digital.

La industria audiovisual y editorial española aporta tres voces de peso: Javier Bardají, consejero delegado de Atresmedia Corporación; Fernando Belzunce, director editorial del grupo Vocento y artífice de la transformación digital de sus redacciones; y Carlos Chaguaceda, director de comunicación del Museo Nacional del Prado.

Completan el Consejo Noelia Fernández Arroyo, directora de Mercados Emergentes de EMEA en Google y reconocida entre las Top 100 Mujeres Líderes en España; Robert G. Picard, profesor emérito y referente mundial en economía de los medios, vinculado al Reuters Institute de la Universidad de Oxford y doctor honoris causa por la Universidad de Navarra; Chantal Delsol, filósofa, historiadora y miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas francesa; y Mónica Herrero, antigua decana de la Facultad y vicerrectora de Comunicación de la Universidad de Navarra.

Una Facultad con vocación internacional

La creación del Consejo Asesor se enmarca en la estrategia de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra para consolidar su proyección internacional y su capacidad de respuesta a los retos contemporáneos de los medios, como la inteligencia artificial, la desinformación, la sostenibilidad económica del periodismo o la regulación de las grandes plataformas tecnológicas. Tras casi siete décadas formando profesionales de la comunicación, la Facultad refuerza así su compromiso con la excelencia académica y con el servicio público de la información y el valor articulador de la comunicación.

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