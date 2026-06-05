Arranca el Icónica Santalucia Sevilla Fest y el Mallorca Live calienta motores

Ha vuelto el Icónica Santalucía Sevilla Fest. Desde el 4 de junio, la Plaza de España de Sevilla ha abierto sus puertas para dar comienzo al festival que, en apenas seis años, ha logrado consolidarse como uno de los acontecimientos musicales y culturales más importantes del país.

Cada noche, uno de los espacios más espectaculares de Europa como es la Plaza de España se transforma en una experiencia inmersiva donde patrimonio, cultura, gastronomía, innovación y entretenimiento conviven ofreciendo una propuesta única.

La edición de 2026 ha arrancado con uno de los nombres más destacados del pop actual: Aitana. La artista catalana ha transformado la Plaza de España en un espacio íntimo durante su concierto. Cuando la música de espera se interrumpió, el recinto estalló en gritos: miles de fans corearon el nombre de la artista hasta su entrada, vestida con un traje blanco roto de lentejuelas y acompañada por doce bailarines.

El cierre del concierto devolvió el protagonismo a 'Cuarto Azul', antes de que 'Superestrella' pusiese el broche final a un concierto de más de dos horas, convertido en una celebración colectiva entre luces y coreografías.

El 12 de junio dará comienzo la novena edición del Mallorca Live Occident

Tan solo queda una semana para el comienzo de la novena edición del Mallorca Live Occident, y con más del "95% de las entradas vendidas", el festival colgará por primera vez el cartel de lleno todos los días, con una previsión cercana a los 70.000 asistentes, según la organización.

Uno de los socios del evento y director de La Isla & Co, Rafa Coto, ha compartidos los "datos históricos" en su debut al frente de una cita musical que ha apostado por captar artistas de mayor caché y reducir el número de días para crecer internacionalmente.

Tal y como ha detallado Coto, "el recinto tiene un aforo máximo de 23.600 personas por día, por lo que, si todo va según las previsiones, vamos a estar cerca de los 70.000 asistentes".

Entre las novedades de este año, el festival se ha reducido de tres a dos días con el mismo presupuesto. Para el promotor, esto es una estrategia que ha funcionado "muy bien" porque ya supera el 21% de su objetivo de ventas y "colgará el sold out antes de empezar".

The Prodigy, Viva Suecia, Dani Fernández o The Libertines son algunos de los artistas que actuarán el viernes 12 de junio en un escenario por el que pasarán grupos internacionales como Cypress Hill, Kaiser Chiefs o The Wombats y la cantante española Aitana.