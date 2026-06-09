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Juan Carlos González, mejor profesor de FP de España: "Ha dejado de ser el patito feo de la educación"

El docente palentino, que es director del Centro de Formación Profesional Río Duero de Valladolid, se muestra muy agradecido y cree que es un premio a su trayectoria, trabajo y formación.

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Juan Carlos González, mejor profesor de FP de España | Antena 3 Noticias

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Juan Carlos González asegura estar abrumado pero, sobre todo, muy agradecido. Sin embargo, este docente palentino de 43 años ya sabe lo que es ser reconocido como mejor profesor de España de Formación Profesional. Hace dos años ya fue distinguido con el Premio Educa Abanca y, ahora, son el diario El Español, Universae, y la Fundación Areces los que destacan su trabajo con el Premio Nacional de FP, que busca reforzar el prestigio social de la Formación Profesional.

Es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, graduado en Magisterio y cuenta con doce años de trayectoria en la FP ligada al ámbito deportivo. En la actualidad ejerce como director del Centro de Formación Profesional Río Duero en Valladolid y asegura que este reconocimiento es un premio al trabajo de los últimos años. "Es una recompensa a todo el bagaje, el trabajo, las publicaciones, y la formación", señala orgulloso.

La FP a la vanguardia de la empleabilidad

Juan Carlos González elogia el papel de la FP por su conexión con el tejido empresarial y su impacto en la empleabilidad. "La FP está en auge, ha dejado de ser el patito feo de la educación", reitera.

González señala que en los últimos años esta formación ha pasado de ser una alternativa secundaria a ser una opción prioritaria para muchos jóvenes. "Hay una alta demanda de técnicos en el tejido productivo y las empresas buscan profesionales cualificados para cada una de sus áreas de trabajo", destaca el docente.

Su reconocimiento es aplaudido por compañeros y alumnos. "Creo que tener en el centro un profesor como Juan Carlos ayuda mucho. Nos enseña y es un gran ejemplo para el resto de profesores", destaca una de sus alumnas. "Nos anima mucho a seguir trabajando duro", destaca otra. "Es un orgullo contar con un profe como él", concluye otra estudiante.

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