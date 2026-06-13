Lee en exclusiva las primeras páginas de la novela de Marta Platel, 'El baile de las criadas'

Marta Platel nos traslada a la Barcelona de 1941, una ciudad marcada por las heridas de la Guerra Civil, el control del franquismo y la presencia cada vez más visible de los círculos nazis. En ese escenario de contrastes arranca 'El baile de las criadas', la novela ganadora del Premio Fernando Lara 2026, una historia de secretos, amor, traiciones y lucha por la supervivencia protagonizada por una joven que descubrirá que, a veces, quienes pasan desapercibidos son los que más saben.

Una criada en una ciudad llena de secretos

En Antena 3 Noticias puedes descubrir las claves de la nueva novela con la que Marta Platel recupera la memoria de tantas mujeres humildes que encontraron en el servicio doméstico su única oportunidad para salir adelante en la España de la posguerra.

Melisa Arranz, la protagonista, llega a Barcelona tras haberlo perdido todo. Huérfana después de la Guerra Civil, acepta un empleo como criada en la casa de los Llebrera, un matrimonio acomodado y cercano a los ideales del régimen. Allí la espera Lucía, su mejor amiga, que le ha conseguido el puesto y le servirá de guía en la ciudad.

Con techo, comida y un salario, Melisa cree haber encontrado una oportunidad para construir un futuro mejor. Sin embargo, todo cambia cuando una tarde acude al Salón Cibeles, conocido popularmente como 'el baile de las criadas', y conoce a un hombre que la cautiva desde el primer instante. Lo que parece el comienzo de una historia de amor pronto se convierte en algo mucho más complejo cuando descubre que aquel misterioso desconocido no es quien aparenta ser.

A medida que se adentra en los secretos de la alta sociedad barcelonesa, Melisa se verá envuelta en una trama donde la pasión, las mentiras y el peligro conviven bajo el brillo de los grandes salones y las reuniones clandestinas. Porque en una ciudad donde todos esconden algo, una criada puede escuchar mucho más de lo que los demás imaginan.

El comienzo de 'El baile de las criadas'

Melisa se perfila como una protagonista inolvidable. Al principio tímida y prudente, pronto descubrirá que para sobrevivir deberá dejar atrás el papel que la sociedad le ha asignado. Su evolución la convierte en una heroína capaz de enfrentarse a las injusticias de su tiempo, incluso cuando hacerlo implique poner en riesgo a quienes más quiere.

A través de su mirada, Marta Platel reconstruye una Barcelona vibrante y llena de contrastes. Desde el Gran Teatro del Liceo hasta el Café de la Ópera, pasando por la Boquería, el Paseo de Gracia o la basílica de Santa María del Mar, la ciudad se convierte en un personaje más de la historia. Pero también aparecen rincones menos conocidos ligados a la presencia nazi en la capital catalana, un episodio histórico real que sirve como telón de fondo para una trama repleta de suspense.

Marta Platel, periodista y escritora nacida en Barcelona, debutó en la ficción con 'El último vuelo de la abeja reina', una novela que fue muy bien recibida por lectores y crítica. Con 'El baile de las criadas', su segunda obra, rinde homenaje a una generación de mujeres invisibles que abandonaron sus pueblos en busca de una vida mejor y cuya historia rara vez ocupó un lugar protagonista en la literatura.

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