'Why five', la nueva boyband que nació en 'El hormiguero'

ACTUARÁN EL 30 DE NOVIEMBRE EN VALENCIA

Es una fórmula que consagraron los 'Back Street Boys' y que sigue funcionando a nuevos grupos como 'One Direction'. Se les conoce como 'Boy Bands' bandas formadas por chicos guapos que cantan, bailan y venden miles de discos. Ahora llegan los 'Why Five'. Han nacido en un programa de esta casa, en 'El Hormiguero', y hoy empiezan a rodar su primer videoclip.