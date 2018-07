Un viaje musical al corazón de los 80

En '80's, el musical' un showman llevará al espectador a través de las canciones más famosas de los 80 y explicará la historia de cada una de ellas. Además, es el responsable de recibir al público y darle la bienvenida a este espectáculo.

En total, se interpretan 19 canciones como 'What a feeling', 'Hot stuff', 'Maniac', 'I will survive' o 'Last dance', entre otras. Todas ellas de artistas como Donna Summer, Shandi Sinnamon, Barry White, Joe Esposito, Irene Cara, Michael Sembello, Nikka Costa, Karem Kamon, Laura Branigan o Jennifer Warnes, entre otras.

En cuanto al cuerpo de baile, el productor de este montaje, Eliseo Peris, destaca que cada uno de los 12 bailarines que lo forman tiene "mucha energía" y cada canción posee un vestuario distinto, con el objetivo de conseguir con cada composición un ambiente especial que rememore aquella época.

Además de los bailarines, el espectáculo cuenta con cuatro protagonistas: María Marín, Javier Enza, Susana Martín y Kike Martín; así como cuatro cantantes: Jazmín Abuín, Lula Fernández, Virginia Mosquete y Belén Alarcón.