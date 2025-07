Muere Ozzy Osbourne, el cantante de Black Sabbath, a los 76 años

El cantante de la banda de rock Black Sabbath, Ozzy Osbourne, ha muerto a los 76 años "rodeado de amor", según informa la familia a través de un comunicado:

"Es con una tristeza indescriptible que informamos del fallecimiento de nuestro querido Ozzy Osbourne esta mañana. Estaba con su familiares, rodeado de amor. Pedimos que respeten la privacidad de la familia".

John Michael Osbourne (Ozzy Osbourne) nació el 3 de diciembre de 1948 en Aston, en Birmingham, abandonó los estudios a los 15 años y trabajó en varias cosas antes de unirse con su amigo del colegio, Geezer Butler, en varias bandas. Vivió en Estados Unidos y protagonizó 'reality show' con su familia, 'The Osbournes', de 2002 a 2005, que mostraba la vida cotidiana junto a Sharon y sus hijos Jack y Kelly.

La banda Black Sabbath fue fundada en 1968 por el propio Osbourne, un grupo transgresor que se convirtió en referente del rock duro, con himnos como 'Paranoid', 'War Pigs' y 'Iron Man' y que vendió más de 70 millones de discos. La banda plasmó en sus letras temáticas de guerra, caos social y lo sobrenatural, marcando un antes y un después en la música rock.

Osbourne dio su último concierto rodeado de estrellas de la música

Ozzy Osbourne padecía parkinson, una enfermedad detectada en 2019. El británico había ofrecido su último concierto con la banda a principios de julio en Birmingham (Inglaterra) cerca de donde nació.

Para esa despedida titulada 'Back to the Beginning' (Regreso al principio) estuvo acompañado de sus compañeros Tony Iommi, Terence 'Geezer' Butler y Bill Ward y también de otras estrellas de la música. Entre las bandas que actuaron estuvieron Anthrax, Metallica y Guns N’Roses, y hubo mensajes de agradecimiento de otras celebridades, como Jack Black, Ricky Gervais y Dolly Parton.

Entre sus actuaciones más icónicas se encuentra la que le arrancó la cabeza a un murciélago de un bocado. Después, él mismo explicó que en realidad había sido un accidente, que pensó que era un juguete de goma que le habían lanzado al escenario, y debió ser tratado contra la rabia.

Se autoproclamó el 'Príncipe de las Tinieblas'. Tras su salida de Black Sabbath tuvo una exitosa trayectoria en solitario con más de una docena de álbumes, entre ellos 'Blizzard of Ozz' (1980), que incluye clásicos como 'Crazy Train' y 'Mr. Crowley'. A estos años pertenecen discos como 'Bark at the Moon' (1983), 'No Rest For The Wicked' (1988) o 'No More Tears' (1991).

Ozzy Osbourne fue uno de los artistas con más éxito de todos los tiempos, con 5 Grammys y 12 nominaciones durante su carrera, pero su legado deja una huella en la cultura musical mundial, recordado como un innovador, rebelde e icono del rock.

