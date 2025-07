Polémica por el cartel de las fiestas de la Mercè: irreverente e insultante, según el arzobispado de Barcelona

Cinco días después de la presentación oficial del cartel de la fiesta de La Mercè, patrona de Barcelona, el Arzobispado lamenta que se usen elementos religiosos de manera irrespetuosa y con la intención de ridiculizar a la Virgen “que necesidad de utilizar las formas religiosas como un retablo o figura de la virgen para intentar con esas formas que aparece en el cartel, ridiculizar el significado profundo que es la Virgen de la Mercè” nos explica el párroco Fermín Delgado, rector de la Basílica Mare de Déu de Barcelona.

El cartel es obra del escenógrafo de teatro y cine, David Danés, “cuando recibí el encargo de realizar el cartel de la Mercè 2025, tuve claro que quería ir más allá de una imagen estática. Quería hacer una obra que respirara, que saliera a la calle y que se dejara vivir”. Según el artista el diseño es un carro de feriantes que llega a una localidad para iniciar la fiesta mayor, por medio de un "artefacto poético, inclusivo, respetuoso y festivo que quiere conectar con todo el mundo, sin excepciones ni barreras, a través de la emoción y la belleza". "Es un homenaje a los teatrinos ambulantes y a la cultura popular mediterránea, pero también a una Barcelona con una larga tradición teatral, especialmente en el Paral·lel, donde la calle ha sido siempre escenario y punto de encuentro", señala el artista

Sin embargo, el Arzobispado dice que el cartel que muestra un retablo y una corona que hacen referencia a la Virgen, puede herir los sentimientos de quienes veneran a la patrona de Barcelona. Por eso motivo, el rector pide respeto “entiendo que las fiestas son un espacio para compartir , para confraternizar , para alegrarse , para reír, para estar con los amigos, con la familia, pero no entiendo porque tiene que ser una excusa para ofender los sentimientos religiosos de muchos barceloneses que son católicos y los que no los son pero que tienen madurez suficiente como para comprender que se tiene que respetar a los demás”

El párraco preferiría que se modificara el cartel “el cartel tal como está resulta irreverente y se pone en la frontera de lo que le insultante, así que me gustaría pues que el Ayuntamiento tuviera ese margen de corrección si es que es posible y si no pues, por lo menos que sepa que no estamos muy contentos con esta política que esta siguiendo”

El Ayuntamiento defiende la libertad creativa del autor

Ante la polémica, el consistorio defiende “libertad creativa del autor” y aseguran que “en ningún caso, se ha inspirado en ningún motivo o figura religiosa para diseñar el cartel”. El consistorio incluye también una explicación del artista, que asegura que el cartel de la fiesta mayor de Barcelona «es un homenaje a los teatrines ambulantes y a la cultura popular mediterránea».

Las críticas al cartel llegan también desde la política. El presidente del grupo municipal del PP, Daniel Sirera, considera que el artista “ridiculiza a la patrona de Barcelona y falta al respeto a miles de barceloneses”. «Convertir a la Virgen de la Mercè en una caricatura cabaretera y circense no es un acto de modernidad ni de libertad artística: es sencillamente una falta de respeto. Collboni ha decidido ofender deliberadamente los sentimientos de buena parte de la ciudadanía en nombre de una provocación disfrazada de cultura», señala.

