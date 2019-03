Train regresan con ganas de hacernos bailar en su nuevo single 'Drive By'

El Grammy conseguido con 'Hey, Soul Sister' era el primero que se concedía para un tema concebido para iTunes y que estaba incluído en un EP exclusivo para este portal de descargas digitales.

El éxito fue instantaneo y 'Hey, Soul Sister' se convirtió en la canción más vendida en 2010, con cinco platinos certificados por la RIAA y alcanzando el nº1 en la historia de descargas legales de Columbia Records, con más de diez millones.

'Save Me, San Francisco' era el quinto álbum de la banda y volvía la vista a los primeros años del grupo al reunir a los tres miembros originales por primera vez desde 2003, cuando publicaron el álbum 'My Private Nation'. Train alcanzó el éxito en 1998 con su álbum de debut, un disco en el que ya mostraban su mezcla de sonidos alternativos y pop mainstream diseñado para mover a las masas.

Más adelante, en 2001, aumentó su popularidad con el primer single, 'Tell Me' de su segundo trabajo Drops of Jupiter, logrando dos premios Grammy en el 2002: Mejor Canción Rock y Mejor Arreglo Instrumental. El álbum fue certificado doble platino en Estados Unidos y Canadá. El éxito continuo en 2003 cuando publicaron su tercer disco, 'My Private Nation', con el que consiguieron un nuevo platino en su país.

Tras publicar en 2006 'For Me, It’s You', en 2009 Train consiguió el Top Ten en varios países con 'Hey, Soul Sister', el primer single del álbum 'Save Me, San Francisco'. Además de los tres Grammy, Train ha ganado también dos Billboard Music Awards y un ASCAP Pop Music Award, todos en 2011 gracias a la canción Hey, Soul Sister.

Pata Monahan es uno de los grandes compositores de su generación y ahora vuelve con 'Drive By', primer single de su sexto álbum de estudio y otra canción pop alegre y positiva que apunta a convertirse en uno de la grandes éxitos de este año.