'The Flying Karamazov Brothers' llegan a Madrid

Con pajarita, botas militares y faldas negras salen al escenario para reinventar una tradición milenaria. Se hacen llamar 'Los Voladores Hermanos Karamazov' pero no son rusos, no son hermanos y por supuesto, no vuelan. Vienen de Nueva York y lo suyo es hacer malabares entre música y mucho humor. 'Hablamos de política, de España, de la iglesia' cuenta Paul Magid, fundador de la compañia.

Los cuatro son músicos. Componen para sus obras y aplican su sentido del ritmo a los juegos de manos. Todo bajo la influencia de los hermanos Marx y otros grandes nombres. 'Cervantes, Shakespeare obviamente, también la música de jazz es muy importante', aclara Paul.

La compañía nació hace casi 40 años. Ahora llegan a Madrid tras pasar por Broadway y por el West End de Londres. Adaptan al castellano un espectáculo donde el musical, el circo y la comedia se mezclan con mucho equilibrio.