Shakira llega a Madrid: 12 noches para celebrar la música y la cultura latina

La cantante colombiana Shakira ha aterrizado en la capital de España para dar comienzo a su histórica residencia de una docena de conciertos en Madrid, la cual dará comienzo este viernes 18 de septiembre y que pondrá el broche final a su gira mundial 'Las Mujeres Ya no Lloran', que ha sido considerada la gira latina más taquillera de la historia.

Ilusionada por volver a España

La artista latinoamericana ha explicado a su llegada que "está ilusionada por volver" a España, un país que considera muy importante en su vida. La cantautora ha contado que "aquí he sido feliz, pasé los años más importantes de mi vida y también momentos duros", ha declarado a los periodistas y seguidores que la esperaban a su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Celebrar la cultura latina y su comunidad hispanohablante

Shakira ha querido aclarar el punto clave de su paso por Madrid, que no es otro que celebrar la cultura latina y su comunidad hispanohablante: "El Atlántico era antes un océano que nos separaba; hoy es un lazo que nos une”, ha señalado. La residencia contará con 12 noches de conciertos, previstas para los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre.

Varios artistas hispanohablantes invitados

Los espectáculos tendrán lugar en el Iberdrola Music, un recinto de 40 hectáreas preparado para recibir a unas 50.000 personas por jornada. El proyecto contará también con diferentes espacios temáticos dedicados a ámbitos como la literatura, la gastronomía y el público infantil. Además, artistas como Nathy Peluso, Amaia y Guitarricadelafuente participarán en distintas jornadas.