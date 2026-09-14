Cuándo es el Festival de Cine de San Sebastián 2026

La 74.ª edición del Festival de Cine de San Sebastián tendrá lugar del 18 al 26 de septiembre de 2026, un periodo en el que la ciudad acogerá a cineastas, actores, productores, periodistas y miles de aficionados al séptimo arte llegados de todo el mundo.

La edición de 2026 llegará con algunos anuncios que ya han despertado una gran expectación.

Uno de los nombres propios será el del actor argentino Ricardo Darín, que recibirá el Premio Donostia, uno de los reconocimientos honoríficos más prestigiosos del certamen y con el que el festival distingue la trayectoria de grandes figuras del cine internacional.

Junto a este homenaje, el Zinemaldia volverá a reunir una programación marcada por los estrenos mundiales, el cine de autor, las producciones independientes y algunas de las películas llamadas a protagonizar la próxima temporada de premios.

Como cada año, la cita donostiarra servirá también de escaparate para nuevos talentos y de punto de encuentro para profesionales de la industria, consolidando su papel como uno de los festivales cinematográficos más importantes de Europa y una referencia imprescindible dentro del calendario internacional.

Las secciones que forman el corazón del festival

Una de las grandes fortalezas del Zinemaldia es la variedad de su programación. Cada sección tiene una personalidad propia y permite descubrir propuestas muy diferentes. Entre las principales destacan:

Sección Oficial, donde compiten algunas de las películas más relevantes del año.

donde compiten algunas de las películas más relevantes del año. New Directors, dedicada a los nuevos talentos del cine.

dedicada a los nuevos talentos del cine. Horizontes Latinos, centrada en las producciones latinoamericanas.

centrada en las producciones latinoamericanas. Perlak, que reúne títulos reconocidos en otros grandes festivales internacionales.

que reúne títulos reconocidos en otros grandes festivales internacionales. Zabaltegi-Tabakalera, espacio abierto a propuestas más innovadoras y arriesgadas.

espacio abierto a propuestas más innovadoras y arriesgadas. Culinary Zinema, donde gastronomía y cine vuelven a darse la mano.

donde gastronomía y cine vuelven a darse la mano. Nest, dirigida a estudiantes de escuelas de cine.

dirigida a estudiantes de escuelas de cine. Made in Spain, con una selección del cine español más reciente.

con una selección del cine español más reciente. Zinemira, enfocada en la cinematografía vasca.

enfocada en la cinematografía vasca. Klasikoak, que recupera obras fundamentales de la historia del cine.

A estas se suman otras iniciativas profesionales y de impulso al sector, como el Foro de Coproducción Europa-América Latina, WIP Latam, WIP Europa, Ikusmira Berriak o Zinemaldia Startup Challenge, que consolidan al festival como un punto de encuentro para toda la industria audiovisual.

Mucho más que una sucesión de películas

Aunque las proyecciones son el gran atractivo, el Festival de San Sebastián ofrece una experiencia que va mucho más allá de sentarse frente a una pantalla.

Durante esos días, la ciudad vive completamente volcada con el cine.

Las alfombras rojas, las ruedas de prensa, los encuentros con directores y actores, las actividades paralelas y el ambiente que se respira en las calles convierten a Donostia en un lugar único para cualquier amante del séptimo arte.

Además, el certamen mantiene una clara apuesta por descubrir nuevos creadores sin dejar de atraer a figuras ya consagradas. Esa combinación entre cine emergente y grandes nombres internacionales es una de las razones por las que el festival continúa siendo una referencia dentro del circuito cinematográfico mundial.

La edición de 2026 volverá a reunir una programación diversa, con espacio tanto para la ficción como para el documental y para películas procedentes de distintos países y estilos cinematográficos.