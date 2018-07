Sade estrena último album: 'The Ultimate Collection'

Lo último de la cantante Sade ya está aquí. Un album recopilatorio con sus mejores canciones y temas inéditos como 'Still in love with you', una canción con un sonido sorprendente. Se trate de un doble cd y dvd que hará la s delicias de todos sus seguidores.



Éxitos como la canción con el que consiguió el grammy en 1985 son algunos de los temas que pueden encontrarse en su nuevo trabajo: 'The Ultimate Collection'.



En total 29 canciones que resumen 27 años en el mundo de la música. Sade acompaña este nuevo trabajo con una gira por Reino Unido, Estados Unidos y Canadá.