Russian Red presenta nuevo single de 'Fuerteventura', 'My Love Is Gone'

Con su estilo meláncolico Russian Red ha lanzado el cuarto single de 'Fuerteventura'. Dirigido por Virgili Jubero, 'My Love Is Gone' el videoclip mezcla la fotografía de alto nivel con imágenes impactantes para dar vida a un tema denso en el que se tratan todas las etapas del amor.

Russian Red viajará a Asia el próximo mes de octubre para presentar en directo las canciones de su cuarto trabajo discográfico, 'Fuerteventura'. Además, la artista acaba de estrenar el vídeo de 'My love is gone', el cuarto single de este disco.

La artista, que actuó hace unas semanas en el Festival Summersonic de Japón, ofrecerá tres conciertos en Suiza, los días 26, 27 y 28 de septiembre, antes de volver al continente asiático. Después, visitará por segunda vez China, Hong Kong y Singapur, y por tercera vez Taiwan. En todos estos países se editará un nuevo EP, en formato CD y DVD, con material extra.

Tras su periplo por Asia, la artista volverá a Europa para actuar el 25 de octubre en París, y finalizará su gira en España.