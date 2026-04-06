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Morante de la Puebla

Rotundo triunfo de Morante en su reaparición el domingo de Resurrección en Sevilla

Morante hizo vibrar a los aficionados en una tarde de expectación desbordante en Sevilla.

Morante de la Puebla

La reaparición de Morante de la Puebla | EFE

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Tarde de muchísima expectación que no de decepción. Todo lo contrario. Morante hizo vibrar a los aficionados. Hace casi medio año se quitó inesperadamente el añadido en Las Ventas. Y ayer la afición pudo volver a disfrutar de su toreo, esta vez en el coso del Baratillo.

Con el cartel de no hay billetes colgado desde hace días, Morante regresó y con él la esencia del buen toreo, del arte y el poso. Tarde de mucha responsabilidad y en la que el de la Puebla demostró que sigue ocupando el mismo sitio. Física y mentalmente más que preparado. Su momento más vibrante, la faena al segundo de su lote, de la ganadería de Garcigrande, al que terminó cortándole las dos orejas. Lo recibió con ceñidas verónicas rematadas con una media de ensueño. Era solo el aperitivo de lo que vendría después. Una faena con sello propio, torería y elegancia. De fondo, las notas del pasodoble 'Gallito'. El tiempo parecía querer retroceder siglos atrás y el sabor añejo se imponía. Morante se entregaba con el alma. Derechazos extraordinarios, con mucho temple. Tras una estocada, cortó las dos orejas. La plaza era un clamor.

En su primero, 'Golfante', de Garcigrande, poco pudo hacer el cigarrero. Una res sin fuerza que no permitió el lucimiento. Se lo brindó al Rey emérito.

No se quedó atrás otra máxima figura del toreo, Andrés Roca Rey. Su entrega le sirvió para cortar una merecida oreja al quinto de la tarde al que ejecutó una extraordinaria estocada. El peruano ya había deleitado a los aficionados con un valiente quite por saltilleras. El tercero de la terna, David de Miranda vino a por todas. Dejó claro por qué fue el gran triunfador de la pasada temporada en Sevilla. Pundonor y valentía. Tras una fuerte voltereta realizó una faena compacta con hondos naturales a pies juntos. Cortó una oreja.

A pesar de cortar dos orejas, Morante decidió abandonar el coso del Baratillo a pie y no a hombros. Era el cierre de oro a un Domingo de Resurrección marcado por la emoción desbordante de su vuelta.

Ha pasado casi un día y en Sevilla no se deja de hablar de Morante. La pasión sigue encendida. Como él mismo ha dicho: el toreo le necesita, pero también Morante necesita el toreo. Es su vida y da la vida a miles de aficionados.

José María Garzón debutaba como empresario de la Maestranza. En los tendidos, el rey emérito, que regresó a esta plaza después de diez años, acompañado por la infanta Elena y el teniente de hermano mayor, Marcelo Maestre.

Muchos rostros populares para uno de los acontecimientos más esperados de la temporada taurina. Una tarde inolvidable en la capital hispalense. Una cita que nadie quería perderse: Cayetano Martínez de Irujo, Tana Rivera, Victoria Federica, Estrella Morente y su marido el torero Javier Conde o el futbolista Sergio Ramos, entre otros muchos.

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