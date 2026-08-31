Fiestas Sanse 2026
Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2026, en directo: horario y recorrido del octavo día
Sigue en directo toda la actualidad del último día de fiestas.
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San Sebastián de los Reyes afronta este lunes el octavo y último encierro de sus fiestas de 2026. Las calles del municipio vuelven a convertirse en el escenario de una carrera que pondrá el broche final a ocho jornadas de encierros, con los toros y los corredores midiéndose una última vez en un recorrido marcado por la velocidad, la emoción y la tensión.
Será la ganadería Montealto la encargada de firmar el cierre de los encierros en el último día de fiestas. La ganadería madrileña, propiedad de Agustín Montes, regresa a las calles de Sanse después de 16 años. De procedencia Domecq y asentada en Cabanillas de la Sierra, Montealto afronta ahora el reto de protagonizar el último encierro de estas fiestas.
Sigue aquí, minuto a minuto, todo lo que suceda en este último encierro: desde el lanzamiento del cohete hasta la llegada de los astados a la plaza, con especial atención a los momentos más destacados de la carrera.
Así fue el séptimo encierro
El séptimo encierro estuvo marcado por la velocidad, la división de la manada y el buen trabajo de cabestros y pastores. Los toros completaron el recorrido hasta la plaza en 1 minuto y 38 segundos, alcanzando los 29,7 km/h, antes de quedar finalmente en los chiqueros en un tiempo de 2 minutos y 14 segundos.
La carrera ha dejado imágenes de una manada fragmentada, con dos toros avanzando por un lado y otros cuatro por otro. Los bueyes han acompañado y protegido a los astados durante buena parte del recorrido, mientras los pastores se encargaban de mantener el grupo encaminado. En algunos momentos, los toros han llegado a tocar el vallado para después volver a reagruparse.
¿Qué ganadería corre hoy?
La ganadería encargada de poner el broche final a los encierros es la de Montealto, se caracterizan por ser animales bajos de agujas, bien hechos, armónicos, finos de piel y con presencia.
Destacan por su tendencia a humillar (bajar la cabeza al embestir) y por ofrecer movilidad, prontitud y un recorrido profundo en la muleta cuando son bien templados.
Balance de heridos hasta ahora
El séptimo encierro contó con 2.200 corredores y dejó un total de seis heridos, todos leves salvo uno, que fue trasladado al hospital por una posible fractura en el brazo.
El día que presentó mayor número de asistencias fue el quinto, a causa del tapón ocurrido en la entrada a la Plaza de Toros, con un recuento total de 16 heridos y cinco traslados al hospital.
Directo del quinto encierro de San Sebastián de los Reyes
Buenos días y bienvenidos al minuto a minuto de las fiestas populares de San Sebastián de los Reyes 2026. Concretamente, en esta página se ira actualizando constantemente todas las novedades relacionadas con quinto encierro de estas fiestas populares, el cual tiene lugar a las 11:00 horas de este lunes 31 de agosto. La ganadería protagonista son los toros de Montealto
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