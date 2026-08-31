Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2026, en directo: horario y recorrido del octavo día

San Sebastián de los Reyes afronta este lunes el octavo y último encierro de sus fiestas de 2026. Las calles del municipio vuelven a convertirse en el escenario de una carrera que pondrá el broche final a ocho jornadas de encierros, con los toros y los corredores midiéndose una última vez en un recorrido marcado por la velocidad, la emoción y la tensión.

Será la ganadería Montealto la encargada de firmar el cierre de los encierros en el último día de fiestas. La ganadería madrileña, propiedad de Agustín Montes, regresa a las calles de Sanse después de 16 años. De procedencia Domecq y asentada en Cabanillas de la Sierra, Montealto afronta ahora el reto de protagonizar el último encierro de estas fiestas.

Sigue aquí, minuto a minuto, todo lo que suceda en este último encierro: desde el lanzamiento del cohete hasta la llegada de los astados a la plaza, con especial atención a los momentos más destacados de la carrera.