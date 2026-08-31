VÍDEO: 'Conciertos privados' de arpa a los animales de un zoológico de Australia

Una particularidad se esconde en un zoológico de Australia, ya que los propios animales tienen 'conciertos privados' cada día gracias a una artista que lleva cinco años tocando el arpa exclusivamente para ellos. La melodía del instrumento relaja a los animales, y es que les da tranquilidad y mejora su vida, como indican sus propios cuidadores. Sin embargo según el tipo de animal, les gusta más un tipo de melodía u otra, decantándose los rinocerontes por las notas graves y los peces y lemures por más tranquilas.

Báscula en un Zoo de Londres

En el zoológico de Londres, los cuidadores pesan periódicamente a los animales para controlar su estado de salud y comprobar que su evolución es la adecuada. Un procedimiento fundamental para detectar posibles problemas y ajustar su alimentación cuando sea necesario.

Para conseguirlo, los cuidadores utilizan diferentes técnicas dependiendo de la especie. Algunos animales son atraídos hasta la báscula mediante comida, mientras que otros reciben entrenamiento específico para aprender a subirse a ella voluntariamente.

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