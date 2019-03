Rihanna se pasa al 'body painting' en 'Where have you been'

Después de sorprendernos bailando con aire oriental en 'The Princess of China', Rihanna da un paso más y nos ofrece ahora fotos de ella utilizando la ténica del 'body painting'.

La cantante ha publicado todas las fotos del making of de su videoclip 'Where have you been' en su cuenta de Facebook. Aparece desnuda, con su cuerpo pintado con escamas de cocodrilo. Este nuevo álbum en la red social lo titula 'Behind the Scenes' y publica todos los secretos del rodaje de este videoclip. ¿Quieres verlo?.