El restaurante danés Noma, elegido el mejor del mundo

El restaurante danés Noma, del joven chef Renè Redzepi, ha repetido como el mejor del mundo a juicio de los críticos y cocineros que han votado en la prestigiosa revista Restaurant, que sitúa entre los tres primeros puestos a El Celler de Can Roca y al Mugaritz de Andoni Luis Aduriz.



Redzepi, de 32 años, lideró el año pasado por primera vez la lista San Pellegrino tras desbancar a El Bulli, de Ferrán Adriá, que este año no aparece debido a su cierre. Unos 800 expertos en gastronomía han elegido a este restaurante de Copenhague, abierto en 2004 de nuevo como el mejor.



Por su parte, El Celler de Can Roca, ubicado en Girona y regentado por los hermanos Roca, se sitúa en segunda posición, después de subir dos puestos respecto al cuarto lugar logrado en 2010. Le sigue, como medalla de bronce, otro asiduo a este tipo de premios, el guipuzcoano Mugaritz, que pasa del cinco al tres, mientras que los escalones cuatro y cinco los ocupan el italiano Osteria Francescana y el británico The Fat Duck, respectivamente.



La cocina de los hermanos Juan Mari y Elena Arzak también tiene su hueco en la cabeza de la lista, en el puesto número ocho. La representación española en este prestigioso ranking la completan el establecimiento homónimo de Martín Berasategui, en el puesto 29, y el Asador Etxebarri, que cierra la lista en la posición número 50.