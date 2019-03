Toteking: "Vivimos en un mundo de mongolos"

No va de notario de la actualidad aunque de sus labios salgan punzadas de realidad. "Escribo de lo que me apetece, sin ninguna presión. Paso de halagos y de críticas", dice Toteking.

La fiebre por las redes sociales de Internet, la hipocresía social o la crisis cultural que viven buena parte de los jóvenes son algunos de sus temas. "No soporto a tantos que no hacen nada en la vida, que consideran que el deporte, por ejemplo, está pasado, que son una borregos, que no saben escribir con b o con v. Esta crisis es muy importante", afirma el rapero.

Ateo residente en el barrio de La Macarena de Sevilla, odia los videoclips, no escucha la radio ni ve la televisión. "Vivo mejor así", confiesa. Después de grabar un disco no lo vuelve a oír. "Y me voy si alguien lo pone en su casa", asegura.

El maestro de la cadencia rapeadora vuelve con lengua afilada: menos juegos virtuales y más vitales.