Ramoncín: "Ya no me sorprende nada en la SGAE, lo contemplo con mucha vergüenza"

El artista José Ramón Julio Martínez Márquez ofreció su visión en el programa Espejo Público de Antena 3 sobre la demanda que el arquitecto Santiago Fajardo ha presentado por impago contra Arteria, el holding inmobiliario creado por la SGAE. A Ramoncín ya nada le "sorprende".



"Mi nivel de asombro ya no tiene limites. Lo contemplo con mucha vergüenza y me sorprende como Fajardo ha terminado de esa manera", reconoció el artista.



Para Ramoncín el problema es que la SGAE ha comenzado a perseguir a los ciudadanos: "No sabemos separar el canon de copia privada con el derecho de autor. Antes había una relación normal y natural. Cuando te pones a perseguir a la gente la cosa no funciona".



El propio artista recordó que durante su etapa en la SGAE tenía numerosos intervenciones diciendo que "no se podía hacer eso con la gente".



Por último, Ramoncín reconoció que tanto el Consejo como la Junta de la SGAE se reunían muy pocas veces al año, por lo que era muy difícil saber todo lo que pasaba.