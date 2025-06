El Teatro Real cierra temporada con 'La Traviata', una de las óperas favoritas del público

El Teatro Real pone el broche de oro a su temporada con La Traviata, una de las óperas más icónicas y exigentes del repertorio lírico. La obra de Giuseppe Verdi, estrenada en 1853 en el Teatro La Fenice de Venecia, relata la trágica historia de amor entre Violetta, una cortesana, y Alfredo, un joven de la alta sociedad. Un melodrama universal que continúa conquistando a públicos de todo el mundo.

A tan solo una hora del inicio de la función, accedemos a los camerinos de los protagonistas. La soprano estadounidense Nadine Sierra, considerada por muchos como la mejor Violetta del momento, se prepara frente al espejo.

"Echamos mano de todos nuestros recursos: del cuerpo, de las emociones…", confiesa mientras se retoca el maquillaje. Con orígenes puertorriqueños y portugueses, Sierra reconoce el peso emocional de esta producción: "Afortunadamente no tengo el mismo dilema que Violetta, pero sí siento que el tiempo también pasa para mí... se me está acabando la juventud... perdonen que me emocione... Esta producción significa mucho para mí", añade entre lágrimas.

Un papel que exige alma, técnica y sensibilidad

La partitura de La Traviata contiene algunos de los momentos más memorables de la historia de la ópera, y exige a los intérpretes un equilibrio perfecto entre virtuosismo vocal y carga dramática. Nadine Sierra domina ambos terrenos, desplegando sobre el escenario una sensibilidad a flor de piel, que traspasa incluso el telón.

A su lado, el tenor donostiarra Xabier Anduaga encarna a Alfredo Germont. Formado en San Sebastián y antiguo miembro del Orfeón Donostiarra, Anduaga explica con cercanía el trasfondo de la obra: "Es una historia de amor, como siempre, un amor complicado que no nos dejan vivir a Violetta y a Alfredo. Tenemos momentos en los que somos felices, pero todo acaba trágicamente, como todos saben, porque Violetta nos deja, y ella lo sabe desde el principio".

Un amor, el de La Traviata y Alfredo, frustrado por las diferencias sociales

La Traviata, que en español podría traducirse como "la descarriada", fue estrenada en el Teatro de la Fenice de Venecia hace 172 años. Basada en la obra de Alejandro Dumas 'La Dama de las Camelias' habla de amor, de desigualdades sociales y también de la existencia; temas totalmente vigentes, sobre todo gracias a escenografías como la de Willy Decker. Un final triste, que conocemos de antemano, pero no menos bello y que está enamorando a público y crítica.

Con cada representación, el público responde con ovaciones y emoción. La Traviata no solo cierra la temporada del coliseo madrileño, sino que lo hace dejando una huella imborrable en todos los que la viven desde la butaca o desde el escenario.

