Oasis anuncia una gira mundial con conciertos en Barcelona el 10 y el 11 de julio

Oasis ha anunciado este lunes su nueva gira mundial, 'Oasis Live'27', que contará con 38 conciertos en 11 ciudades de nueve países y que tendrá dos paradas en España. Los hermanos Liam y Noel Gallagher actuarán en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona los días 10 y 11 de julio de 2027.

La banda británica ha confirmado así su regreso a los escenarios españoles 18 años después de su última actuación en el país, que tuvo lugar en julio de 2009 durante el Festival Internacional de Benicàssim (FIB). Apenas un mes después de aquel concierto, Oasis anunció su separación.

El anuncio de la nueva gira se ha producido este lunes a través de las redes sociales del grupo, después de varios días de rumores. La banda había ido publicando mensajes crípticos relacionados con cada una de las ciudades que formarán parte de la gira. En el caso de Barcelona, uno de los carteles hacía referencia al pintor Joan Miró y a un guitarrista.

38 conciertos entre mayo y septiembre

'Oasis Live'27' arrancará el próximo 21 de mayo en el estadio Celtic Park de Glasgow, en Escocia, y finalizará el 19 de septiembre en Knebworth, al norte de Londres. Allí ofrecerán cuatro conciertos en el mismo recinto en el que hace tres décadas, en 1996, reunieron a una audiencia récord de 250.000 personas.

Entre las ciudades incluidas en la gira también está Manchester, ciudad natal de los hermanos Gallagher, donde Oasis ofrecerá una residencia de once conciertos. Además, el grupo actuará en Múnich (Alemania), Ámsterdam, París, Roma, Boston y Las Vegas, en Estados Unidos, y en Slane Castle, en el condado irlandés de Meath.

Cómo comprar las entradas de Oasis

Para hacerse con las entradas, Oasis ha habilitado un periodo de registro para sus seguidores que estará disponible hasta el próximo jueves 17 de septiembre a las 17:00 horas.

La banda ha anunciado además que no habrá una venta general de entradas, una medida que podría buscar limitar tanto la reventa como los llamados 'precios dinámicos' utilizados por algunas empresas de venta de entradas.

Los precios estándar serán fijos y oscilarán entre los 85 y los 255 euros, gastos incluidos. A esta cantidad se añadirá una cuota de servicio de dos euros por transacción de Ticketmaster, según ha informado la promotora Live Nation en un comunicado.

"¡COMENZAD LAS CELEBRACIONES! Después de un periodo de reflexión, 'la fuerza más perjudicial de la cultura pop en la historia británica reciente' se ha declarado apta para su objetivo y volverá una vez más para levantar el ánimo de la gente", ha escrito Oasis en sus redes sociales.

"Ven a vernos en forma, será todo un espectáculo", ha añadido la banda.

Oasis vuelve dos años después de su reencuentro

Los considerados reyes del Britpop regresarán a los escenarios dos años después de su gira mundial 'Oasis Live'25', con la que Liam y Noel Gallagher volvieron a compartir escenario tras 16 años de separación musical.

Ahora, los hermanos volverán a recorrer el mundo con una nueva gira que les llevará por Europa y Estados Unidos y que tendrá en Barcelona una de sus paradas destacadas.