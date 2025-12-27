Pedro Sánchez desvela su playlist de 2025: indie, rock alternativo y una clara devoción por Joan As Police Woman

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sorprendido a todos sus seguidores este sábado mostrando su faceta más musical y personal en la red social X, compartiendo las canciones que más ha escuchado a lo largo de 2025, acompañando el enlace a Spotify con un mensaje: "2025 ha sido un gran año, también en la música. Esta es mi playlist de estos doce meses donde se cuelan canciones que siempre me acompañan", ha reconocido.

La selección confirma unos gustos marcados por el indie, el rock alternativo y la música de autor. En el número uno del ranking se sitúa One of the Greats, de Florence + The Cmachine, seguida de Crispy Skin de Squid. Completa el podio Trouble, de Sharon Van Etten, mientras queThe Dream, de Joan As Police Woman, ocupa la cuarta posición.

La lista continúa con temas como Bonnet Of Pins de Matt Berninger, Seein’s Stars de Turnstile o Dan’s Boogie de Destroyer. También hay espacio para clásicos contemporáneos como Strange Overtones de David Byrne y para la escena nacional con canciones como Columnas de Repion, Todas las cosas buenas de Rufus T. Firefly, Babieca de Guitarricadelafuente o Altagama de Rusowsky. La playlist se completa con artistas como Triángulo de Amor Bizarro, Iván Ferreiro, Rosalía, León Benavente y Extremoduro.

Esta publicación llega semanas después de que Sánchez compartiera también su Spotify Wrapped en TikTok, donde revelaba que sus géneros más escuchados en 2025 habían sido: cool jazz, indie rock, electrónica, rock y art pop. El presidente confesó sentirse identificado con ese resumen y se mostró sorprendido por su "edad musical", que la plataforma situó en 83 años, un dato que aseguró llevar "bastante bien".

Con esta playlist, Pedro Sánchez vuelve a reforzar su presencia en redes sociales mostrando un perfil cercano y cultural, donde la música se convierte en una de sus principales señas de identidad.

El 'house tour' de Pedro Sánchez

Además de la música, un día antes de publicar su playlist, el Presidente del Gobierno sorprendía a sus seguidores de TikTok mostrando un 'house tour' del Palacio de La Moncloa. "Vosotros lo pedisteis y aquí lo tenéis" reconocía el Presidente del Gobierno, en el post que cuenta ya con más de un millón de visualizaciones y más de 93.000 likes.

La obra audiovisual comienza con una breve y simpática toma falsa en la que el presidente socialista avanza un recorrido "en plan Preysler" mientras procede a abrir una puerta. Acto seguido, escuchamos una risa de fondo que contagia al presidente del Gobierno. "Hoy os voy a hacer un pequeño 'house tour' por el Palacio de la Moncloa en plan Isabel Preysler", afirma el líder socialista instantes previos a comenzar el recorrido.

Este vídeo es un claro ejemplo de que las redes sociales se han convertido en un canal ideal para que los políticos se acerquen a la ciudadanía.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.