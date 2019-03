Nuevo año indio a son de Bollybood

Cientos de personas han querido celebrar el año nuevo hindú bailando en la tradicional fiesta de las luces. "Es como terminar un año. Salir de la oscuridad y empezar con mucha luz un año nuevo"."Me gusta porque es un festival con muchos colores y musica diferente.", relata una de las organizadoras del evento.

Para festejar este día, multitud de personas han participado en un flashmob con el último gran éxito de Bollywood. Aprendieron la coreografía por internet y este sábado, junto a otros bailarines han unido todos los pasos, cada uno a su estilo.

"La mujer es más estilizada y el hombre es algo rudo, más de hombros, la mujer mueve más las manos.", "Las bombillitas, eso ante todo, es como desenroscar las bombillas", declara alegremente un jóven asistente.

Llevan ensayando más de 2 semanas. Esta ha sido la primera vez que se hace un baile tan masificado al más puro estilo de Bollywood. Y junto a los veteranos de esta danza, los que se iniciaban hasta formar una coreografía muy vistosa.

"Como yo sólo he ensayado medio día pues no me lo sé tanto", "Lo principal es pasarlo bien, sonreir mucho y divertirse", reconoce una jóven. Con más o menos estilo bollywoodiense, la diversión no ha faltado en el día del año nuevo en la India.