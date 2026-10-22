Los informativos de Antena 3, oro en los International Eyes & Ears Awards 2026

Antena 3 continúa imparable cosechando éxitos. En este caso, con sus informativos. Antena 3 Noticias logra el máximo galardón en la 28ª edición de los prestigiosos premios International Eyes & Ears Awards 2026 con el oro a mejor diseño de un programa informativo (Gold in Best Information or New Desing).

Se trata de un reconocimiento que se suma a las nominaciones conseguidas por el proyecto en los GEMA Europe 2026 y en los Music+Sound Awards, en este último caso por su innovadora arquitectura sonora.

La propuesta creativa, desarrollada por el área de Imagen y Creatividad, presentaba un nuevo concepto visual y sonoro para Antena 3 Noticias, de manera que rompe con la estética informativa convencional y crea un lenguaje visual distintivo y contemporáneo.

Nueva imagen

Antena 3 Noticias, referente informativo y líder de audiencia, renovó su imagen con un nuevo concepto visual en diferentes ámbitos: tanto para su identidad, como para su sistema gráfico, puesta en escena y arquitectura sonora.

El planteamiento resalta la faceta editorial de las ediciones, ofreciendo una narrativa y diseño más periodístico, directo y de impacto. En cuanto a la propuesta, se basa en un sistema modular, construido a partir de los textos de las propias noticias llegando a convertir a la información en organismo vivo: un tejido flexible que conecta y evoluciona con la actualidad. Se trata de un espacio de información que se articula y modula a través de la selección y rigor periodístico.

El rediseño, creado por el equipo de Imagen y Creatividad de Atresmedia, propone un sistema sólido en lo formal, pero flexible en lo narrativo, capaz de organizar la información en diferentes niveles que se expanden o contraen en función de la profundidad editorial de cada contenido.

Arquitectura sonora

A este nuevo lenguaje visual le acompaña una arquitectura sonora innovadora, diseñada para crear un nuevo pacto sensorial con la audiencia. Inspirada en lenguajes de transmisión digital como el Tap Code, el código Morse o el Barker Code, la nueva identidad sonora ofrece un sistema de música electrónica que respira y se mueve. Una voz propia que se abre camino en el universo sonoro habitual y más común de los informativos.

Antena 3 Noticias reafirma de esta manera su compromiso con la innovación y la calidad informativa, reforzando su posición como referente del periodismo audiovisual en España.