Los finaos se sirven a la mesa: Hecansa recupera la tradición canaria entre fogones

Esta noche no vienen brujas ni monstruos… Esta noche vuelven las ánimas. Porque en Canarias tenemos nuestra propia manera de celebrar la víspera del Día de Todos los Santos: Los Finaos. Una tradición que va mucho más allá de una fiesta y que nos conecta con la memoria, las costumbres y el recuerdo de quienes ya no están.

Una celebración que, tradicionalmente, reunía a familias y vecinos alrededor de la mesa para compartir castañas asadas, nueces, almendras y otros frutos de temporada. Pero también para contar historias, recordar a los difuntos y mantener vivo su recuerdo. Una noche de encuentro que forma parte de la identidad cultural de las islas y que tiene poco que ver con el imaginario de Halloween.

Y para que esta tradición no se pierda, Hoteles Escuela de Canarias (Hecansa) ha querido trasladarla también a las cocinas. El Hotel Escuela Santa Brígida, en Gran Canaria, ha organizado una jornada gastronómica en la que el alumnado de Cocina y Gastronomía ha preparado un menú especial inspirado en Los Finaos.

La castaña y el frangollo, protagonistas

La castaña es uno de los productos protagonistas de esta propuesta. Los estudiantes han trabajado con ella en diferentes elaboraciones, pero el momento más especial ha llegado con la presentación de un postre creado para esta ocasión: 'Cuento de las Ánimas'.

Iker, alumno de segundo curso y encargado de impartir el taller de elaboración, explica que se trata de una creación con un significado especial: "Es un postre pensado para recordar". Una propuesta que recupera los sabores tradicionales y los transforma en una elaboración de pastelería.

Su base es una crema espumosa de frangollo tradicional, acompañada de notas de castaña asada al fuego, crema de trucha de calabaza y el crujiente de su masa tradicional.

Antes de llegar al plato, los estudiantes han podido conocer los secretos de este dulce canario de la mano de su profesora, Arminda Granados. Explica que el frangollo se elabora con harina de millo poco tostada, a diferencia de la utilizada para hacer gofio, además de leche, azúcar y maicena.

Una receta sencilla, muy vinculada a la cocina tradicional y a los recuerdos familiares. "Es un postre muy de casa, muy de hogar", señala la profesora.

Y parece que la reinterpretación convence a quienes han participado en la experiencia. Uno de los alumnos que asistió al taller reconoce que "el sabor es sorprendente". Otra estudiante lo tiene claro cuando se trata de elegir celebración: prefiere Los Finaos a Halloween.

Aprender también es mantener viva la tradición

Desde Hecansa, esta iniciativa busca incorporar el patrimonio gastronómico canario a la formación de los futuros profesionales de la hostelería. Manuel Sánchez Rodríguez, director de Formación de la entidad, destaca que los estudiantes están trabajando especialmente con la castaña y que el objetivo es poner en valor las tradiciones dentro de sus procesos formativos.

La propuesta gastronómica se completa con un menú que comienza con una tabla de quesos canarios, castañas guisadas con matalahúva y pan de Finaos con chorizo de Teror y miel de abeja canaria. Como primer plato, crema de calabaza y almendras con crujientes de Finaos. De segundo, carrilleras de cochino negro con salsa de castañas y puré de batata asada.

Una experiencia que demuestra que las tradiciones también se transmiten aprendiendo, cocinando y compartiendo.