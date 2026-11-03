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Santoral noviembre 2026: estos son los santos que se celebran este mes día a día
Llega el santoral de noviembre. Descubre qué santos se conmemoran este mes.
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Noviembre es uno de los meses más importantes de la onomástica en España, ya que se celebra el día de Todos los Santos, el 1 de noviembre. En esta fecha tan señalada muchas familias aprovechan para recordar y rendir homenaje a sus seres queridos fallecidos, una tradición muy arraigada en nuestro país.
Además, durante el resto del mes también se conmemoran las festividades de numerosos santos y santas. Por ello, el santoral de noviembre reúne algunas fechas especialmente destacadas dentro del calendario religioso.
Santoral noviembre: ¿qué santos se celebran este mes?
Aquí tienes el santoral de noviembre. En este listado puedes buscar si tienes a algún familiar o allegado que celebre su santo este mes y felicitarle en su día. ¡Apunta!
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- Santoral 1 de noviembre: Todos los Santos. Santa Abigail y San Cireneo.
- Santoral 2 de noviembre: San Victorino.
- Santoral 3 de noviembre: Santa Silvia y San Martín de Porres.
- Santoral 4 de noviembre: Santa Jessica, Santa Carla, San Carlos Borromeo y Santa Carolina.
- Santoral 5 de noviembre: Santa Elisabet, Santa Isabel y San Zacarías.
- Santoral 6 de noviembre: San Leonardo de Noblat y San Severo.
- Santoral 7 de noviembre: Santa Carina y San Ernesto.
- Santoral 8 de noviembre: San Diosdado y San Diosdado.
- Santoral 9 de noviembre: Nuestra Señora de la Almudena.
- Santoral 10 de noviembre: Santa Avelina, Santa Natalena y Santa Ninfa.
- Santoral 11 de noviembre: San Martín de Tours, San Menas y San Cristiano.
- Santoral 12 de noviembre: Santa Fina, San Margarito, San Renato, San Josafat, San Cristiano y San Emiliano.
- Santoral 13 de noviembre: San Leandro y San Diego de Alcalá.
- Santoral 14 de noviembre: Santa Veneranda y San Serapión.
- Santoral 15 de noviembre: San Alberto Magno, San Macuto y San Leopoldo.
- Santoral 16 de noviembre: Santa Agustina y Santa Margarita.
- Santoral 17 de noviembre: Santa Felipa, Santa Victoria de Córdoba y Santa Hilda.
- Santoral 18 de noviembre: Santa Alda.
- Santoral 19 de noviembre: San Crispín.
- Santoral 20 de noviembre: San Félix de Valois, San Edmundo y San Benigno.
- Santoral 21 de noviembre: Santa Piedad y Presentación de la Virgen María.
- Santoral 22 de noviembre: Santa Cecilia y Santa Celia.
- Santoral 23 de noviembre: Santa Felicitas, San Clemente y Santa Lucrecia.
- Santoral 24 de noviembre: Santa Fermina y Santa Flora.
- Santoral 25 de noviembre: San Alano y Santa Catalina.
- Santoral 26 de noviembre: San Conrado, San Delfín y Festividad de Cristo Rey.
- Santoral 27 de noviembre: Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, San Valeriano y San Máximo.
- Santoral 28 de noviembre: San Jaime de la Marca, San Hilario y Santa Quieta.
- Santoral 29 de noviembre: San Saturnino y Santa Iluminada.
- Santoral 30 de noviembre: Santa Andrea, San Andrés, San Andrés y Apóstol.
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