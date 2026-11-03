Cristina Fernández Cubas gana el Premio Cervantes 2026

La escritora y periodista Cristina Fernández Cubas ha sido reconocida con el Premio Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2026. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado el fallo del jurado en la sede del Ministerio, en Madrid.

Nacida en Arenys de Mar (Barcelona) en 1945, Fernández Cubas estudió Derecho y Periodismo antes de desarrollar una trayectoria literaria centrada especialmente en el relato breve, el cuento. Entre sus principales distinciones figuran el Premio Nacional de Narrativa, concedido en 2016 por 'La habitación de Nona' y el Premio Nacional de las Letras Españolas de 2023.

La escritora recibirá el galardón el próximo 23 de abril de 2027, coincidiendo con el Día del Libro, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. La ceremonia reúne tradicionalmente a representantes de las instituciones y del mundo de la cultura y está presidida por los reyes de España.

La autora empezó a publicar en 1980 con 'Mi hermana Elba', al que le siguieron títulos como 'Los altillos de Brumal' o 'El ángulo del horror', entre otros. Su obra también incluye novelas, teatro y textos autobiográficos. En 2008 reunió buena parte de su producción narrativa en 'Todos los cuentos', el volumen que recibió varios reconocimientos literarios.

Este Premio Cervantes reconoce el conjunto de la obra de escritores que han contribuido a enriquecer la literatura en lengua española. Creado en 1975, no distingue un libro concreto, sino toda una trayectoria. Cristina Fernández Cubas sucede al mexicano Gonzalo Celorio, premiado en 2025 y al español Álvaro Pombo, en 2024.

Anteriormente, recayó sobre Luis Mateo Díez (2023), el venezolano Rafael Cadenas (2022), la autora uruguaya Cristina Peri Rossi (2021), dos escritores españoles consecutivamente, Francisco Brines (2020) y Joan Margarit (2019), y dos latinoamericanos, la uruguaya Ida Vitale (2018) y el nicaragüense Sergio Ramírez (2017), rompiendo la habitual alternancia del premio.

El palmarés de los últimos años se completa con los nombres de Eduardo Mendoza (2016), Fernando del Paso (2015), Juan Goytisolo (2014), Elena Poniatowska (2013), José Manuel Caballero Bonald (2012) y Nicanor Parra (2011), entre otros.

En 1976, Jorge Guillén, una de las máximas figuras de la Generación del 27, recibió el primero de estos galardones y, desde entonces, se han sucedido otros 51 premiados. Únicamente en 1979 hubo dos ganadores, al concederse 'ex aequo' a Gerardo Diego y Jorge Luis Borges.

Con este reconocimiento, Cristina Fernández Cubas se incorpora a la lista de autores distinguidos con el galardón más prestigioso de las letras en español. El premio pone en valor una trayectoria de más de cuatro décadas marcada por el cultivo del cuento y la exploración de los límites entre la realidad, la imaginación y lo desconocido.