'La añoranza', lee en EXCLUSIVA las primeras páginas del libro de Sergio Hernández, finalista del Premio Planeta 2026

Sergio Hernández, finalista del Premio Planeta 2026, regresa a las librerías con La añoranza, una novela que habla sobre el amor, el exilio y la memoria histórica, ambientada en la Barcelona franquista.

La nueva obra del escritor y guionista valenciano, se publicará el próximo 4 de noviembre de 2026, pero antes de su llegada a las librerías, los lectores podrán acercarse a su historia a través de sus primeras páginas, que están disponibles desde este fin de semana en Antena 3 Noticias.

¿De qué trata la novela de Sergio Hernández?

La historia comienza en la primavera de 1959, cuando Julia Ferré cumple 18 años y conoce a Bastian Ballard, un traductor francés que vive en el Barrio Gótico de Barcelona. Su encuentro se produce cuando él le ayuda a escapar de la Guardia Civil durante una manifestación contra el régimen franquista. Desde ese momento, Bastian se convierte en una figura fundamental para Julia, quien descubrirá a su lado la poesía, el jazz y nuevas formas de entender el mundo.

La joven pertenece a una familia vinculada al franquismo y se mueve en un entorno dividido entre la obediencia al régimen, y los ideales de quienes desean recuperar la memoria de la guerra. En medio de esas contradicciones, su relación con Bastian le abrirá las puertas a una realidad muy diferente de la que conoce.

Sin embargo, será durante la Transición, 20 años después, cuando Julia descubra una conexión inesperada entre el pasado de su amante, y la muerte de Antonio Machado. Esta revelación, la llevará a emprender un viaje en busca de respuestas y a enfrentarse a los silencios, las heridas del exilio y los secretos que todavía permanecen ocultos en la historia de España.

Un autor que combina literatura e historia

Sergio Hernández Carrasco nació en Valencia en 1994 y cuenta con formación en Filología Hispánica por la Universitat de València y en guion audiovisual, con estudios en el Centro Sperimentale di Cinematografia de Roma.

A lo largo de su trayectoria ha trabajado en distintos géneros literarios, desde la narrativa y la poesía hasta la literatura infantil y juvenil. También ha desarrollado numerosos proyectos de cómic y novela gráfica con Planeta Cómic, con obras que han llegado a lectores de otros países gracias a sus traducciones al francés, italiano y alemán.

En la actualidad, compagina la escritura con la dirección audiovisual y la colaboración en medios de comunicación, donde participa en la divulgación de contenidos relacionados con la literatura y la historia.

Con La añoranza, Hernández aborda cuestiones como la identidad, el recuerdo y las consecuencias de los conflictos políticos en la vida personal. Su candidatura al Premio Planeta 2026 sitúa esta novela en el foco de la actualidad literaria, presentando una historia en la que los sentimientos individuales se entrelazan con algunos de los episodios más dolorosos del pasado español.

Las primeras páginas en exclusiva