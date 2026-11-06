Planeta suma a su catálogo los clásicos de Tintín

Planeta Grupo Editorial ha incorporado a Editorial Juventud a su proyecto empresarial, en una operación que garantiza la continuidad de una de las editoriales con mayor tradición en la literatura infantil y juvenil en España. El acuerdo busca preservar y potenciar su legado literario, además de ampliar la proyección de un catálogo que ha acompañado a varias generaciones de lectores.

La integración permitirá a Editorial Juventud beneficiarse de la presencia de Planeta en España y Latinoamérica para reforzar la distribución, la comercialización y la visibilidad de sus publicaciones. De esta manera, sus títulos podrán ampliar su alcance y llegar a nuevos lectores en ambos territorios.

Más de un siglo de historia editorial

Fundada en Barcelona en 1923, Editorial Juventud se ha consolidado como un referente de la literatura infantil y juvenil en castellano y catalán. Su catálogo reúne clásicos de la literatura universal y propuestas contemporáneas, entre ellas la serie de cómic infantil 'Narval'.

Entre sus publicaciones más reconocidas figuran las ediciones de 'Las aventuras de Tintín', de Hergé; 'Mary Poppins', de P. L. Travers, y la colección 'Los Cinco', creada por Enid Blyton. Obras que han acercado la lectura, la aventura y el misterio a generaciones de jóvenes lectores.

La operación reúne dos trayectorias editoriales de referencia y responde a una vocación compartida de enriquecer el panorama literario. La incorporación también permitirá a Planeta ampliar su oferta en literatura infantil y juvenil y cómic, dos ámbitos con un papel destacado en la formación de nuevos lectores.

Continuidad de un legado familiar

Jesús Badenes, director general de Planeta Grupo Editorial, destacó la dimensión cultural de la operación y la importancia de mantener la identidad de los sellos editoriales. "Nos ilusiona especialmente contar en esa tarea con una editorial que ha desempeñado un papel tan importante en el descubrimiento de la lectura, con obras que forman parte de la memoria colectiva y que conservan intacta su capacidad de emocionar", señaló.

Por su parte, Luís Zendrera, director general de Editorial Juventud, expresó su satisfacción por la continuidad de la empresa familiar bajo el paraguas de Planeta. Fundada por su abuelo, José Zendrera Fecha, hace 103 años, la editorial ha estado marcada también por la labor de su hija, Concepción Zendrera Ferrés, a quien atribuye la incorporación de colecciones como 'Tintín' y 'Los Cinco'.

Zendrera también destacó el trabajo de Elodie Bourgeois, actual editora en jefe, en la calidad de las publicaciones del sello. La unión con Planeta, afirmó, permitirá mantener la excelencia que ha caracterizado a la editorial y seguir ofreciendo títulos que conservan el cariño de miles de lectores.