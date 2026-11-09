Las valencianas Patricia Gómez y María Jesús González, ganadoras de la segunda edición del premio Fundación MACBA

Las artistas valencianas Patricia Gómez y María Jesús González, con su exposición 'Espejo del mundo', han sido las ganadoras de la segunda edición del premio Fundación MACBA (Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona) , que se ha anunciado este lunes en Barcelona.

Su muestra, que se expone en el Museo Helga de Alvear de Cáceres, parte de una investigación que iniciaron en 2017 sobre el antiguo Hospital Psiquiátrico Padre Jofré de Bétera (Valencia) y la Cárcel Vieja de Cáceres.

“Esta es la exposición más completa que hemos hecho sobre un proyecto largo. Nos alegramos porque es un trabajo que incluye muchas memorias. Es un reconocimiento a las personas que nos han acompañado y que están en el origen del proyecto, preservando algo de su historia”, ha relatado Patricia Gómez en la rueda de prensa.

Las artistas han explicado que el objetivo es dar voz a los relatos de personas anónimas situadas en los márgenes de la sociedad. A través de fotografías, vídeos u objetos como espejos o bañeras, construyen una reflexión sobre los mecanismos de exclusión, la memoria colectiva y el patrimonio social de la historia reciente.

“Hemos trabajado en prisiones y centros de internamiento, y los muros siempre dan mucha información. Entramos en este hospital por ser un elemento interlocutor de quienes estuvieron recluidos ahí. Era un lugar de aislamiento solo para pacientes. El psiquiátrico era una ciudad, tenían todo para no salir de allí: cine, peluquería, etc.”, explica Patricia, y añade: "Estos muros estaban limpios, así que dirigimos la mirada hacia otro lugar. Los espejos, como testigos, las bañeras, las películas abandonadas del cine que había en el recinto… “

Por su parte, María Jesús González destaca: “El espacio nos fue enseñando todos esos objetos, llegando a leer y recuperar historias que quedaron allí ocultas”.

El jurado ha valorado, entre otras cosas, la singularidad de una propuesta que transforma la investigación sobre la memoria y los derechos humanos en una práctica artística rigurosa, innovadora e interdisciplinar.

La aportación de la Fundación MACBA

El Premio Fundación MACBA, que se entrega cada 2 años, no se centra en la trayectoria artística.

"Tenemos una misión muy clara: la de contribuir al conocimiento y difusión del arte contemporáneo. Nuestro objetivo es dar visibilidad a aquellos artistas que producen en nuestro presente e impactan significativamente en la creación contemporánea. Es esencial poner a los artistas en el centro porque sus obras nos ayudan a desarrollar el pensamiento crítico y a entender nuestro presente", ha asegurado la presidenta de la Fundación MACBA, Ainhoa Grandes.

De hecho, la presidenta destaca que el premio reconoce una exposición o producción que se haya hecho en los dos últimos años: “Es un premio presente porque queremos que esos proyectos y esos artistas contemporáneos salgan en nuestras conversaciones, que se hable de lo que está sucediendo ahora”.

El galardón tiene una dotación económica de 50.000 euros para los ganadores y 10.000 euros a cada obra finalista.

Finalistas

El jurado también ha anunciado a los tres finalistas,