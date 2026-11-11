Coque Malla y Macarena Cabo llevan su historia de amor a las librerías y hablan de sus luces y sombras

Coque Malla y Macarena Cabo han decidido abrir las puertas de su historia de amor. Se conocieron en 2010, a la salida de un concierto, y hoy comparten una vida en común y dos hijos. Ahora, esa historia llega a las librerías convertida en un libro que mezcla recuerdos, confesiones y ficción.

En una entrevista con Antena 3 Noticias, ambos hablan de aquel primer encuentro, de lo que supone exponer su intimidad y de cómo ha cambiado su vida desde que son padres.

¿Os conocisteis en 2010 a la salida de un concierto. ¿Qué pasó aquella noche para que hoy estemos hablando de un libro sobre vuestra historia de amor?

Coque: Yo no me acuerdo de nada (bromea). Estaba en una etapa muy especial, separándome de mi anterior relación y entrando en una etapa muy creativa, muy mágica. Estaba en una crisis molona, de descubrimiento. Nos conocimos en un bar. Recuerdo que, al verla, me quedé impactado.

Macarena: Mi crisis personal no tenía nada que ver con la suya. Me encontré con una persona que, sin conocerla de nada, me generó una conexión. Todas las partes de mí que yo no entendía y que sentía que no encajaban en ningún sitio, al conocerlo a él, se ponen en orden.

¿Os costó aceptar que vuestra intimidad y vuestra vida amorosa pudieran estar plasmadas en un libro?

M: Yo todavía no soy muy consciente. No quiero pensar. No he sido capaz de abrir el libro. Veo que es real y no quiero abrirlo.

C: Yo tuve un tiempo de miedo, de pensar: «¿Dónde me estoy metiendo?». Cuando vi el texto que había escrito Macarena dije: «Esto es precioso, elegante». Y la editorial ha respetado todas nuestras exigencias. Lo importante es el contenido, cómo está escrito. Hay humor, es una obra preciosa. Al final, es parte de mi trabajo exponerme al público. Hubiese sido desagradable si nos hubieran robado nuestra historia, pero al final lo ha escrito Macarena.

M: No me siento tan expuesta porque, al estar novelado, puede haber cosas que son reales y cosas que no. Me escudo en eso.

¿Qué parte os ha resultado más difícil de escribir o de contar?

M: La parte que más me ha costado es plasmar la historia de Coque, porque él se ponía en modo entrevista y era difícil sacarlo de ahí. Ha sido muy difícil humanizar. Tuve que tirar de su familia y de las anécdotas que me contaban.

C: Me ha encantado, me ha emocionado y me ha hecho conocerme a mí mismo mejor. Son piezas que sabes, pero cuando las lees en un libro, explicadas tan bien y con tanto cariño, es muy revelador y muy amable. Me viene claridad, me viene entender dolores, ausencias y cosas de mi carácter que yo no entendía bien. Es como ir al psicólogo.

¿Hay algo que hayáis contado en el libro que nunca pensasteis que ibais a contar?

M: Yo nunca pensé que iba a contar nada.

C: Ninguna me ha producido vértigo ni pudor. Es mi vida, es mi realidad.

¿Qué creéis que va a descubrir el público cuando lea este libro?

C: Supongo que muchas cosas, porque lo lees en una biografía y hay una intimidad que te hace verlo de otra manera. Macarena lo cuenta de una forma muy íntima.

¿Qué es lo más salvaje que habéis hecho por amor?

C Y M: Tener dos hijos.

C: La paternidad te coloca en un sitio muy bestia. Te da muchas satisfacciones. Mis hijos son lo más maravilloso del planeta. Tal vez descubrir el miedo. Yo no tenía miedo antes y ahora vivo aterrorizado.

¿Qué os gustaría que vuestros hijos descubrieran de vuestra historia cuando lean este libro dentro de unos años?

M: Lo que más miedo me da es que lo lean mis hijos. Hay muchas cosas que no saben. Tendré que tener una conversación previa, aunque me conocen. Mi hija mayor está deseando leérselo. Pero, por suerte, le llegó una biografía de Justin Bieber y me ha relegado. (Risas).

C: Yo creo que, al final, tener información de tus padres siempre es mejor. Da igual que sea difícil o que tenga cosas oscuras. La oscuridad es lo que produce la inseguridad, el miedo, la sombra. Deja de ser una sombra y es información. Creo que tener información de tus orígenes es bueno. Yo, leyendo este libro, muchas veces pensé: «Me hubiera encantado tener una biografía de mis padres» y descubrir cosas que no sabía y que seguro arrojarían luz sobre cosas oscuras de mi alma, que al final son proyecciones de sus zonas oscuras. Ahí deja de estar oscuro.