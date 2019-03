Vestimenta oscura y una eterna sonrisa son sus credenciales de bienvenida. La amabilidad y cordialidad con la que nos recibe refleja la grandeza de los que no necesitan glamoures superfluos a los que músicos de menor envergadura nos tienen acostumbrados.

Fue un niño prodigio del Jazz

Michel Camilo, nació en Santo Domingo en el año 1954. Pianista de brillante técnica y un compositor que sazona sus melodías con ritmos caribeños y armonías de jazz.

Compone su primera pieza a la edad de 5 años, estudio en el conservatorio nacional de Música, graduándose de “Profesor de Piano” y a la edad de 16 años se convierte en Miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional de su país.

ENTREVISTA A MICHEL CAMILO

P. En un país como este en el que para muchos jóvenes los referentes musicales no traspasan las fronteras de las radiofórmulas. ¿Qué propondrías para que cambiaran los cimientos sobre los que se construye nuestra cultura musical?

R. Creo fundamental para un desarrollo de la cultura el aprender del mestizaje y la fusión de diferentes músicas. Dentro de una Sociedad global es muy importante el intentar crear lazos de unión entre los distintos modos de entender la creatividad.

Por ejemplo permíteme añadirte qur en mi caso concreto, me acaban de nombrar en la sinfónica de Detroit un cargo de director creativo de jazz, es la primera vez q a un latino/hispano lo nombran en esa posición, antes que yo estuvo Victor Marsallis, Bradford Marsallis, sabes a ese nivel muy jazzístico y todo eso a un latino. De repente me dieron dos años cuando generalmente se da uno, y con eso me daban la libertad creativa, todo este tipo de engranajes donde fusionar estilos y culturas. Reanimar el conjunto es el propósito de haberme nombrado para dicho cargo.

Recibo muchas cartas de fanáticos

P. La música acompaña a las emociones, a momentos especiales y por ello muchas veces los autores y artistas acaban formando indirectamente parte de nuestras vidas. ¿ Qué siente al ser una de las personas más importantes en la vida de alguien que ni siquiera le conoce?

R. (Ríe) Me han pasado cosas muy curiosas, recibo muchas cartas de fanáticos de muchas partes del mundo , desde Australia, Rusia y hasta el Polo Norte y me encanta saber que toco a alguien en lo mas intimo de su ser. De hecho hay una historia de un monje japonés en un templo budista al sur de Japón (Fukuoka) en un templo que se llama Tempukuyi es una historia muy curiosa que te narro rápido.

Él estuvo en coma durante 6 meses y cuentan que cuando Salió del coma lo primero que pidió a la doctora, es que pusiera uno de mis discos , el disco “one more one” con la big band. Confiaba que eso le iba a sanar, se lo ponía día y noche. Más tarde llegué a conocer a su doctora en Tokio y ella pensó que él mismo se había planteado todo como un método de autosugestión. Si lo ves hoy en día no te lo puedes ni imaginar, está por ahí caminando solamente con un bastón, aprendió inglés y ahora estamos en contacto.

La piratería sube nuestro caché en los conciertos

P. Las descargas ilegales es un problema que atenta contra la posibilidad de los autores a vivir de sus creaciones. ¿Como ve usted posible fijar el límite entre la piratería y esa libre circulación de la cultura que muchos defienden?

R. Los fanáticos no se dan cuenta de que si nuestro caché ha subido, ha sido precisamente por eso, al no haber entradas económicas por parte de los discos uno tiene que vivir de algo.¿Qué es lo que pasa entonces? Las giras y los conciertos no serían tan caros si no hubiera pirateo, son vasos comunicantes, antes uno no cobraba tanto porque venía otra entrada por otro lado: derechos de autor, derechos de intérprete, etc. Hoy en día, no existe ya casi nada de eso , uno tiene que sacarlo por otro lado, y los gastos siguen subiendo, las aerolíneas suben los billetes y lamentablemente los costes son más caros.

P. Mucha gente en nuestros foros de Antena 3 ha pedido transcripciones de sus solos. ¿Existen esas transcripciones o solo las realizadas por músicos anónimos que se encuentran en la red?

R. Pues sí existe, pero solo en Japón. Se llama Michel Camilo jazz piano solos y está todo transcrito , nota por nota..Creo que ahora mismo está fuera de impresión, porque fue una edición muy limitada, pero si lo buscas lo consigues. Lo publicó Tayo Music.

P. Por lo que conocemos, empezaste tu andadura musical siendo un excelente percusionista. ¿Ha sido fundamental esta etapa de tu vida para adquirir la rapidez con la que nos impresionas en tus conciertos?

R. Tengo que hablarte que fue percusión clásica. Esto fue cuando tenía 16 años y entré como miembro más joven de la Sinfónica Nacional de mi país, República Dominicana. Allí el piano está dentro del contexto orquestal, es parte de la sección de percusión. Cuando tenían que tocar Stravinsky o Bartok eran cosas muy percusivas, muy envueltas, que complementa la Orquesta Sinfónica desde atrás. Eso me ayudo mucho porque los directores querían escuchar la parte de piano, y se dieron cuenta que yo la podía tocar bien, entonces decían siempre: “Más piano, más piano “ y me hicieron mucho mas fuerte como pianista y claro desarrollé ese toque percusivo desde allí atrás . Luego aprendí de lo otro, aprendí de la calle, tocaba un poco de batería, bajo. Lo que pasa es que en público no lo hago… y tocaba guitarra también y eso me ayudo mucho con Tomatito porque sabía por donde se movía, pero por ejemplo, en el DVD nuevo con Trueba (“Caribe”) ahí me ves tocando congas y chengueré, en medio del concierto, eso fue totalmente improvisado.

EL CONCIERTO

Michel Camilo, acompañado por Charles Florez ( Contrabajo ) y Cliff Almond ( Percusión y Batería) pusieron de pie al numeroso público congregado en Galapagar, población a la que debemos felicitar por todos estos años de magníficos conciertos. El festival de Galapajazz se ha convertido en un referente de calidad, excelente organización y gusto por lo bueno. Desde aquí, invitamos a no perder este sendero que en la noche del 16 de Julio ha conmovido a muchos de los presentes.

El concierto fue una continua descarga de energía, virtuosismo y cálidas armonías. En las dos horas que duró, Michel Camilo ha realizado un recorrido por toda su discografía, recordando todos los temas que le han hecho un referente del Jazz. Entre ellos destacamos la prodigiosa interpretación de Caribe y One more Once,