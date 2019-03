Michael Jackson lidera por segundo año la lista de 'los más ricos del cementerio'

Michael Jackson lidera por segundo año consecutivo la clasificación de personas muertas que generan más ingresos en Estados Unidos por delante de Elvis Presley y Marilyn Monroe, según la lista divulgada por la revista Forbes.



El 'Rey del Pop', fallecido en junio de 2009, ganó en 2010 un total de 170 millones de dólares, más que cualquier otro músico -incluidos los vivos- excepto la banda de rock irlandesa U2, aunque esa cantidad es mucho menor a los 270 millones que ingresó en 2009, cuando murió a los 50 años en un caso todavía envuelto en misterio que aumentó aún más su fama.



Por si eso no fuera suficiente, Forbes señaló que Jackson puede llegar a ganar más por sus giras póstumas que en vida si tiene éxito el espectáculo mundial 'The Immortal World Tour', un homenaje al artista que Cirque du Soleil estrenó el pasado 3 de octubre y tiene previsto llevar a 46 ciudades de Estados Unidos y Canadá.



El segundo clasificado en el ránking de la publicación es Elvis Presley, quien el año pasado ganó 55 millones de dólares gracias a los derechos sobre sus canciones, las visitas de turistas a su mansión Graceland y "Viva Elvis", otra producción de Cirque du Soleil.



La compañía de espectáculos canadiense también consiguió en 2010 notables ingresos en "royalties" por su función "Love" para los ex Beatles John Lennon, que ocupa el quinto lugar de la lista de Forbes con 12 millones de dólares, y George Harrison, decimotercero con 6 millones y empatado en ese puesto con la ex modelo Bettie Page y el artista visual Andy Warhol.

La primera mujer en la clasificación de Forbes es Marilyn Monroe, tercera clasificada al ganar 27 millones de dólares en un año en el que los derechos sobre su nombre e imagen fueron vendidos por su única heredera a Authentic Brands Group, que también comercializa el legado del músico reggae jamaicano Bob Marley.

Cuarto, el creador de 'Snoopy'

Tras ella se sitúa cuarto el dibujante Charles Schulz, creador de las caricaturas de Charlie Brown y Snoopy y quien ingresó 25 millones de dólares en 2010, y luego aparece en el quinto lugar Elizabeth Taylor, fallecida el pasado marzo y empatado con Lennon en 12 millones.



Taylor obtuvo la mayor parte de ese dinero de las ventas de su perfume White Diamonds, pero puede ganar mucho más el próximo diciembre, cuando la casa Christie's subaste su colección de joyas y objetos personales valorada en 30 millones de dólares.



Después se colocan el científico Albert Einstein (10 millones de dólares); el escritor de libros infantiles, Theodor Geisel, más conocido como "Dr. Seuss" (9); el guitarrista Jimi Hendrix (7); el novelista sueco Stieg Larsson, autor de la trilogía "Millenkum" (7); el actor Steve McQueen; y el compositor Richard Rodgers (7).