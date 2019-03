LMFAO llenan de desinhibición y ritmo el Palacio de Vistalegre de Madrid

Políticamente incorrectos, alocados y muy juerguistas, así son los miembros de LMFAO, la formación de electro hop que esta noche puso a bailar al público madrileño en una gran fiesta, donde sonaron éxitos como 'Sexy And I Know It' y 'Party Rock Anthem'.

Alrededor de diez mil adolescentes tomaron el Palacio de Vistalegre para presenciar el concierto de un dúo que llegó a Madrid sin uno de sus integrantes, SkyBlu, quien, debido a problemas en la espalda, dejó sólo ante el peligro a Redfoo, que suplió sin problemas la baja de quien, además de compañero, es su sobrino. Cinco bailarines vestidos con unos psicodélicos trajes de esquí recibieron en el escenario al cantante, cuyo atuendo, una combinación de estampados imposibles en prendas muy llamativas, daba una idea del jolgorio que estaba a punto de desatar.

Un breve recordatorio a su amigo ausente, dio paso a la primera de las muchas escenas surrealistas de la noche, compuesta por una cebra hinchable y un embudo a través del que bebieron sus acompañantes al ritmo de los primeros acordes de la velada. 'Lil' Hipster Girl' y 'Take It To The Hole', interpretadas al ritmo de una machacona percusión obra de un batería y un dj fueron algunos los primeros temas interpretados por un grupo que copó en 2011 las listas de países como EEUU, Brasil, Canadá y Gran Bretaña.

"¡Manos arriba!", gritaba una y otra vez Redfoo, que pronto se enfundó prendas de gimnasta para transformar el recinto en una improvisada clase de aerobic. Los temas, cargados de contenido sexual y con continuas referencias a la fiesta, se fueron sucediendo hasta llegar el momento de "I'm In Miami Bitch", que sirvió para que saltase a escena Pete, el robot que les acompaña en todas sus actuaciones.

Sirviéndose de una pantalla que mostraba imágenes de la cantante Fergie y el dj francés David Guetta, entre otros, LMFAO continuó con el clásico discotequero 'Gettin' Over You', al que siguió 'I Am Not A Whore'. Fue entonces cuando Redfoo inició un profundo discurso sobre los sueños y la importancia de luchar por ellos. Falsa alarma, la meta a la que se refiere "Yes" no es otra que una enorme fiesta, como las que protagonizan la mayor parte del repertorio de los estadounidenses.

Una colección de piruetas y la presencia sobre el escenario de los integrantes de Far East Movement, sus teloneros en esta gira, denominada Cherry Pop Alternative Tour, pusieron color a la ruidosa interpretación de 'Shots'. Con el tiempo casi cumplido y después de una breve pausa, llegó el turno de una de las canciones más esperadas 'Party Rock Anthem', que desató la euforia entre las primeras filas, que fueron bañadas con champán y confeti desde las alturas.

'Sexy And I Know It', el pegadizo corte que Bruce Springsteen versionó hace unas semanas en un programa televisivo, sonó cuando las fuerzas llegaban a su fin, momento que los componentes de LMFAO aprovecharon para quedarse en calzoncillos. Una revisión de 'Seven Nation Army', de The White Stripes, que haría palidecer a Jack White, y varias pasadas al estribillo de 'Sexy And I Know It' fueron suficientes para cerrar momentáneamente una fiesta que continuó en la sala Marco Aldany, donde tenían fijado un segundo espectáculo.