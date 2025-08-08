Día Internacional del Gato: conciencia, ternura y ronroneos

Hoy 8 de agosto celebramos el Día Internacional del Gato, una fecha dedicada a honrar a estos misteriosos y adorables compañeros felinos que han convivido con los humanos desde hace miles de años.

¿Por qué esta fecha?

La fecha del 8 de agosto es reconocida mundialmente y fue establecida en 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW) y otras organizaciones de protección felina, por ser la época del año en el hemisferio norte en la que los gatos son más activos y tienen mayor natalidad. No obstante, hay otras dos fechas en las que se celebra a los mininos: el 20 de febrero, en honor a Socks, el gato de la familia del expresidente Bill Clinton en la Casa Blanca, y el 29 de octubre, Día Nacional del Gato en Estados Unidos.

Uno más de la familia

Tener un gato en casa va mucho más allá de la compañía. Estos animales, independientes y cariñosos, aportan una serie de beneficios a sus tutores y al ambiente de una casa, ayudando a la reducción del estrés y la ansiedad, ofrecen compañía y afecto, fomentan la responsabilidad de tener una mascota y crea un ambiente más feliz en el hogar.

Cuidados veraniegos

Las altas temperaturas pueden ser un desafío para nuestros amigos felinos, al igual que ocurre con los humanos, es fundamental tomar precauciones para asegurar su bienestar; debes asegurarte de que tu gato siempre tenga agua fresca y limpia, que esté en lugares frescos y sombreados y protegerlo contra golpes de calor. También conviene prestar atención a las ventanas abiertas, dado que pueden ocasionar caídas accidentales.

Abandonos en verano

Lamentablemente, esta época del verano es cuando más gatos son abandonados, por ser un inconveniente para las vacaciones, llegada de cachorros no deseados o falta de compromiso e implicación con la mascota. Por ello es importante abogar por la adopción responsable, meditada y consensuada, los gatos no deben ser un regalo ni un capricho impulsivo.

Animales únicos

Los gatos son criaturas fascinantes llenas de peculiaridades, con unas capacidades físicas que los diferencian de cualquier otro animal. Pueden saltar hasta siete veces su altura y, caigan desde donde caigan, siempre tocan el suelo de pie, sus bigotes son una de sus grandes herramientas sensoriales, la textura de su lengua tiene cualidades únicas, y pese a pasar la mayor parte del tiempo dormidos (entre 16 y 18 horas) siempre permanecen alerta ante cualquier estímulo.

