Justin Bieber y Eminem, los grandes triunfadores de los premios Billboard

El escenario: Las Vegas. El motivo de la cita: la entrega de los premios Billboard de la Música, este año con dos claros triunfadores: el rapero Eminem y el ídolo juvenil Justin Bieber. Seis galardones se llevaron cada uno de ellos.

Eminem ganó en las categorías de 'mejor artista', 'mejor artista masculino', 'mejor álbum Billboard 200', 'mejor artista de rap', 'mejor canción de rap' ('Love the way you lie', junto a Rihanna) y 'mejor álbum de rap' ('Recovery').

Justin Bieber, por su parte, cosechó otros seis premios: 'mejor artista nuevo', 'mejor artista social', 'mejor artista streaming', 'mejor artista de medio digital', 'mejor álbum de pop' ('My World 2.0') y 'mejor canción streaming' ('Baby').

Otras ganadores de la noche fueron Rihanna, Taylor Swift y Black Eyed Peas. Rihanna, por cierto, protagonizó un sensual dueto con Britney Spears.

En cuanto a la música latina, triunfaron Shakira y Enrique Iglesias, aunque no acudieron a la ceremonia. Para Shakira fueron los premios de 'mejor artista latino' y 'mejor canción latina' ('Waka waka'). Para Iglesias, el de 'mejor álbum latino' por 'Euphoria'.